Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 11 août 2025
11 août, 2025, 23:54 ET
TORONTO, le 11 août 2025 /CNW/ -
Lundi 11/08/2025
Daily Grand Tirage régulier
01, 24, 38, 45, 47 Grand numéro 06
POKER LOTTO
Main gagnante: A-S, 4-D, 4-C, 7-H, 2-C.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
2, 5, 13, 14, 21, 22 No comp. 28.
Pick-2: 1 8
Pick-3: 3 2 4
Pick-4: 2 1 9 6
Encore: 2938935
Daily Keno
2, 4, 8, 10, 17, 20, 21, 22, 25, 29
31, 33, 34, 38, 40, 45, 50, 55, 62, 68.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 7, 9, 13, 21, 23, 27
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 1 5
PICK-3: 6 6 1
PICK-4: 3 2 6 5
ENCORE: 7270128
DAILY KENO
6, 7, 15, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37
39, 44, 45, 47, 50, 57, 59, 60, 61, 66.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
