Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 10 nov. 2025 English

Nouvelles fournies par

OLG Winners

10 nov, 2025, 23:49 ET

TORONTO, le 10 nov. 2025 /CNW/ -

Lundi 10/11/2025

Daily Grand Tirage régulier
02, 10, 21, 37, 40 Grand numéro 03

POKER LOTTO

Main gagnante: 9-H, Q-H, 7-S, 2-H, K-D.

Légende :

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND


J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO:
12, 13, 23, 26, 27, 35 No comp. 33.

Pick-2: 1 8

Pick-3: 9 1 8

Pick-4: 8 6 4 9

Encore: 2385612

Daily Keno
1, 3, 7, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 30
39, 40, 42, 51, 56, 57, 64, 65, 67, 70.

POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 2, 4, 9, 15, 20, 34

Numéros gagnants de la loterie après-midi

PICK-2: 2 7 

PICK-3: 9 6 0 

PICK-4: 9 5 3 3 

ENCORE: 2361430 

DAILY KENO
4, 6, 12, 13, 18, 20, 22, 33, 34, 38
39, 40, 44, 50, 51, 58, 63, 66, 69, 70 .

POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales. 

SOURCE OLG Winners

OLG, 1-888-946-6716

Profil de l'entreprise

OLG Winners

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l’Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu...