Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 10 nov. 2025
10 nov, 2025, 23:49 ET
TORONTO, le 10 nov. 2025 /CNW/ -
Lundi 10/11/2025
Daily Grand Tirage régulier
02, 10, 21, 37, 40 Grand numéro 03
POKER LOTTO
Main gagnante: 9-H, Q-H, 7-S, 2-H, K-D.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
12, 13, 23, 26, 27, 35 No comp. 33.
Pick-2: 1 8
Pick-3: 9 1 8
Pick-4: 8 6 4 9
Encore: 2385612
Daily Keno
1, 3, 7, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 30
39, 40, 42, 51, 56, 57, 64, 65, 67, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 2, 4, 9, 15, 20, 34
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 2 7
PICK-3: 9 6 0
PICK-4: 9 5 3 3
ENCORE: 2361430
DAILY KENO
4, 6, 12, 13, 18, 20, 22, 33, 34, 38
39, 40, 44, 50, 51, 58, 63, 66, 69, 70 .
