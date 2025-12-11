Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 10 déc. 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
11 déc, 2025, 00:49 ET
TORONTO, le 10 déc. 2025 /CNW/ -
Mercredi 10/12/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
09, 11, 13, 30, 40 & 43 . No comp 21.
Lot garanti de LOTTO 6/49
39561590-01
ONTARIO 49
2, 11, 16, 35, 41, 46. . No comp. 49.
POKER LOTTO
Main gagnante: 9-S, 2-C, A-H, 9-D, A-D.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGADICE LOTTO:
9, 25, 27, 28, 30, 33 No comp. 19.
PICK-2: 9 2
PICK-3: 2 0 6
PICK-4: 5 9 2 5
ENCORE: 1180888
DAILY KENO
1, 2, 3, 14, 20, 21, 24, 27, 32, 35
42, 44, 46, 47, 52, 54, 55, 67, 68, 69.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 6, 9, 16, 21, 24, 30
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 3 6
PICK-3: 7 5 7
PICK-4: 4 9 1 9
ENCORE: 4408595
DAILY KENO
5, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 26
27, 37, 42, 50, 51, 53, 56, 57, 64, 66
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article