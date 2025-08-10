Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 10 août 2025 English
10 août, 2025, 23:29 ET
TORONTO, le 10 août 2025 /CNW/ -
Dimanche 10/08/2025
POKER LOTTO
Main gagnante: 9-S, J-C, 8-D, 6-H, 9-H.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
9, 22, 24, 26, 31, 34 No comp. 12.
Pick-2: 7 7
Pick-3: 3 0 8
Pick-4: 2 7 3 3
Encore: 5013728
Daily Keno
6, 8, 11, 16, 21, 23, 24, 29, 30, 33
34, 40, 45, 47, 48, 55, 56, 57, 60, 66.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 7, 9, 13, 17, 20, 28
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 7 1
PICK-3: 5 3 0
PICK-4: 0 0 0 6
ENCORE: 4816389
DAILY KENO
2, 4, 10, 12, 15, 16, 25, 29, 30, 31
32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 53, 56.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
