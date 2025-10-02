Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 1 oct. 2025 English
02 oct, 2025, 00:49 ET
TORONTO, le 1 oct. 2025 /CNW/ -
Mercredi 01/10/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
26, 27, 30, 38, 47 & 48 No comp 43.
Lot garanti de LOTTO 6/49
37917758-01
ONTARIO 49
17, 32, 33, 36, 37, 43. Bonus/No comp. 24.
POKER LOTTO
Main gagnante: 7-H, 10-S, 8-H, 9-C, 5-H .
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGADICE LOTTO:
1, 4, 7, 16, 20, 38 No comp. 22.
PICK-2: 6 8
PICK-3: 0 8 9
PICK-4: 5 7 2 9
ENCORE: 2006509
DAILY KENO
6, 8, 9, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 33
36, 37, 38, 46, 47, 55, 62, 63, 67, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 4, 6, 13, 29, 31, 36
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 8 4
PICK-3: 6 8 0
PICK-4: 6 0 8 4
ENCORE: 3552952
DAILY KENO
7, 12, 17, 22, 26, 28, 33, 34, 35, 36
37, 38, 39, 40, 44, 50, 52, 54, 57, 65
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
