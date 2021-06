Société d'acquisition de la Capitale-Nationale - Étude de faisabilité

QUÉBEC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) par l'entremise de son bureau Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches annonce le lancement d'une étude d'opportunité en vue de doter la Capitale-Nationale d'un nouvel acteur d'investissement en économie sociale : une société d'acquisition.

Le Québec compte plus de 250 000 PME. Par contre, de nombreux entrepreneurs à l'âge de la retraite, désireux de passer le flambeau de leur entreprise cherchent, mais ne trouvent pas de repreneur. Ce qui a pour effet de fragiliser le milieu dans lequel ces entreprises sont implantées. Afin d'apporter des solutions à ces entrepreneurs et à leur problématique, la CDRQ et ses partenaires désirent implanter dans la Capitale-Nationale une société d'acquisition dont la mission sera d'acquérir des entreprises viables et structurantes et de les transformer en entreprise collective.

Afin de démontrer la faisabilité d'une telle société, la CDRQ lance une étude qui portera sur trois aspects :

Étude du marché de la Capitale-Nationale en prévision de l'implantation d'une société d'acquisition; Prévisions financières et modèle d'affaires de la société; Structure de fonctionnement et gouvernance de la société.

« Le projet de société d'acquisition est novateur, car unique au Québec. Pour divers acteurs régionaux en économie sociale, ce projet est prioritaire. L'étude de faisabilité nous donnera un portrait clair de la situation afin de nous permettre de déployer la société sur des assises solides et ainsi supporter avec vigueur la relance économique de la Capitale-Nationale. »

Sébastien Girard, directeur régional, CDRQ bureau Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches

« J'accueille avec beaucoup d'enthousiasme cette avenue intéressante pour la relève de nos PME de la Capitale-Nationale. Je peux vous assurer que votre gouvernement accompagnera la Coopérative de développement régional du Québec dans l'étude de ce projet. Je félicite tous les gens qui ont travaillé pour que cette idée innovante puisse voir le jour et qui contribuent ainsi à la santé de notre économie locale. » Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

D'une durée d'environ 8 mois, l'étude est pilotée par la CDRQ avec le support de firmes spécialisées et des partenaires suivants :

Secrétariat Capitale-Nationale

Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Caisse d'économie solidaire

Pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale

CEDEC de Québec

Le Chantier de l'économie sociale

l'économie sociale Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

À propos de la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ)

La CDRQ est reconnue par le gouvernement du Québec à titre d'organisation experte dans le soutien au démarrage et au développement d'entreprises collectives québécoises. Présente partout en province, elle compte 10 bureaux et 35 conseillers / conseillères spécialisés (es) en développement collectif. La CDRQ crée et accompagne annuellement plus d'une centaine de coopératives en leur proposant une vaste gamme de services et formations spécialisées.

SOURCE Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ)

Renseignements: Maxime St-Laurent, Directeur des communications, Coopérative de développement régional du Québec, Tél. : 418 687-1354 #104, Cell. : 418 290-7222