Soccer Québec amèrement déçue de la décision du gouvernement relativement à la Coupe du monde de soccer

LAVAL, QC, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Soccer Québec est déçue de la nouvelle annonçant que le Gouvernement du Québec par l'intermédiaire du Ministère du tourisme retire son soutien financier à la candidature de Montréal pour recevoir quelques matchs de Coupe du monde de la FIFA Unis 2026. Québec renie ainsi son engagement de 2018.

Cette décision du gouvernement québécois met en péril la candidature montréalaise.

Rappelons que la Coupe du monde de la FIFA est l'événement sportif unisport le plus populaire au monde. Elle ne se présente que tous les quatre (4) ans et la FIFA se fait un devoir d'alterner les présentations de continent en continent. Il s'agit donc d'une occasion unique pour Montréal et tout le Québec de reprendre sa place sur l'échiquier touristique international.

Le soccer est le sport le plus pratiqué sur la planète, au Canada et au Québec. Il s'agit du sport multiculturel numéro 1 au monde. Il est aussi pratiqué par les femmes et les hommes presqu'à parts égales.

Au Québec, il est pratiqué par près de 200 000 membres répartis en dix-huit (18) régions et plus de deux cents (200) clubs. C'est aussi un sport sain qui est pratiqué tant par les jeunes à partir de quatre (4) ans que les moins jeunes. Un sport qui est reconnu pour ses bienfaits tant à la santé physique que mentale.

La tenue de matchs de la Coupe du monde de la FIFA mettra en valeur le sport et ses bienfaits. Des milliers de jeunes pourront ainsi profiter des programmes sportifs et éducatifs mis en place dans le cadre de cet événement.

L'annulation des matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 à Montréal, qui depuis plus de 15 ans se prépare en collaboration avec Soccer Québec, et d'autres importants partenaires à la venue de cet événement, en recevant d'autres événements FIFA, serait désastreuse et nuirait à l'image du Québec et au soccer québécois.

Montréal est l'une des trois (3) seules villes présélectionnées au pays et la seule ville francophone en lice à travers les trois pays soient : Mexique, États-Unis et Canada, pour recevoir des matchs!

Elle a obtenu cet unique privilège grâce aux excellents résultats obtenus par ses comités organisateurs lors des derniers événements FIFA tenus au Canada au cours des dernières années et à l'engouement de la population face à ces évènements. La Coupe du monde féminine de la FIFA 2015 a d'ailleurs été nommée « Évènement international de l'année 2015 » lors du Gala Sports-Québec.

Soccer Québec est très consciente que nous vivons dans une période économique difficile mais il est important de tenir compte que l'événement sera tenu en 2026, soit en pleine période de relance économique, et qu'il s'agit d'un événement international majeur, le plus populaire au monde!

« Nous allons faire tout en notre possible, et de concert avec la Ville de Montréal, le maître d'œuvre de ce projet, et nos partenaires de Tourisme Montréal et du Parc olympique, pour convaincre le gouvernement du Québec de revenir sur sa décision », de commenter Pierre Marchand, le président de Soccer-Québec. « Nous croyons fermement que cet événement représente une occasion unique et très prestigieuse pour contribuer à la relance économique du Québec suite aux deux années difficiles que nous aurons traversées ».

Soccer Québec souhaite que le gouvernement prenne en considération l'impact économique projeté, le legs en développement sportif, en infrastructures, ainsi que les programmes dédiés à la promotion du sport, et reconsidère sa décision.

La Coupe du monde de la FIFA est un événement très médiatisé tant pour son sport que pour la promotion d'une ville, d'une province et d'un pays. Plus de 3,5 milliards de téléspectateurs ont regardé des matchs de la dernière Coupe du monde tenue en Russie en 2018. Ce chiffre sera encore plus astronomique en 2026 car le nombre de pays participants passera de 32 à 48.

