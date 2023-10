SOCCER QUÉBEC ACCUEILLE SON NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

LAVAL, QC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Soccer Québec est ravie d'annoncer la nomination de Monsieur Pari Arshagouni, l'ancien président de son Conseil d'administration, à titre de directeur général. En effet, devant l'importance des différents chantiers en cours, M. Arshagouni a décidé de relever le défi en remettant sa démission au CA et en postulant au poste vacant de la direction générale.

Avec une carrière remarquable dans le monde du soccer, M. Arshagouni a acquis une expérience et une expertise inestimables. Il a exercé en tant qu'arbitre de haut niveau, faisant partie du comité national d'arbitrage, en plus d'avoir été le président de l'exécutif de l'Impact de Montréal. De plus, il a occupé la fonction de directeur général du club de soccer professionnel Supra de Montréal, où il a joué un rôle essentiel dans la création et le développement de l'ensemble du club.

Sa nomination à titre de directeur général de Soccer Québec est un nouveau chapitre dans sa carrière. M. Arshagouni a marqué sa présence sur le CA de l'organisation par sa vision moderne, sa solide expertise et son engagement indéfectible à la Fédération. Son expérience variée et ses réalisations notables font de lui le candidat idéal à ce moment clé de l'histoire de Soccer Québec.

Par ailleurs, Madame Felicia Schiro, actuelle vice-présidente du Conseil d'administration, conservera son titre tout en assumant les responsabilités de la présidence jusqu'à ce que le CA comble la vacance en conformité avec les règlements généraux de Soccer Québec. Madame Schiro apporte avec elle une vaste expérience dans le domaine du soccer et une passion inébranlable pour le développement de ce sport au Québec. Son leadership et son engagement seront essentiels pour guider l'organisation vers de nouveaux sommets.

La nomination de M. Pari Arshagouni au poste de directeur général donnera à la Fédération un nouveau souffle dont elle avait besoin et annonce un avenir prometteur pour le soccer québécois dans l'intérêt supérieur des membres.

Citations

« Après les événements récents des dernières années ayant chamboulé le monde du sport, c'est avec fierté et humilité que je m'engage à accompagner Soccer Québec dans sa constante évolution et dans son désir de bâtir un avenir prometteur pour le soccer au Québec avec les meilleures pratiques de l'industrie. Je vais m'atteler à la tâche dès aujourd'hui pour faire avancer les différents dossiers prioritaires de l'organisation. »

- Pari Arshagouni, nouveau directeur général de Soccer Québec

« Je me réjouis de la nomination de M. Arshagouni à la direction générale de la Fédération et c'est avec honneur que j'accepte d'assumer les responsabilités de la présidence du CA tout en restant vice-présidente. Je m'engage à remplir mes fonctions avec dévouement pour le sport et ses athlètes tout en valorisant chaque membre de cette grande communauté du soccer. »

- Felicia Schiro, vice-présidente du Conseil d'administration

SOURCE Soccer Québec

Renseignements: Contact pour les membres des médias : Béatrice Vincent, TACT, Cellulaire : 581-246-2147, [email protected]