Sobeys lance le projet pilote Smart Cart, le premier panier d'épicerie intelligent

À compter d'aujourd'hui, Sobeys met à l'essai le projet Smart Cart au magasin de Glen Abbey à Oakville, en Ontario. Le panier Smart Cart de Sobeys vise à rendre l'expérience d'achat en magasin plus agréable en misant sur l'amélioration de l'une des zones de friction les plus importantes aux yeux des clients : la file d'attente à la caisse pour le paiement en magasin.

La technologie révolutionnaire du panier Smart Cart analyse et pèse les produits au fur et à mesure que les clients les déposent, affiche un total provisoire des achats au cours du magasinage et permet aux clients de payer directement à l'aide du panier. Pas d'attente, pas de file à la caisse.

« Bien que les produits et les habitudes alimentaires des clients aient considérablement évolué, l'expérience globale en magasin est demeurée relativement inchangée depuis 100 ans, affirme Mathieu Lacoursiere, vice-président, soutien à l'exploitation de détail chez Sobeys inc. Il s'agit d'une façon unique pour nous de mettre à l'essai de nouvelles technologies novatrices visant à améliorer l'expérience d'achat des clients et de trouver le moyen de l'optimiser. Les paniers donneront également plus de temps à nos collègues en magasin pour interagir avec les clients et répondre à leurs questions sur la nourriture et les nouveaux produits. »

Doté d'intelligence artificielle et d'une technologie d'apprentissage machine, le panier évoluera constamment afin d'améliorer l'expérience de magasinage dans son ensemble, allant bien au-delà d'un moyen rapide de faire son épicerie. L'écran convivial du panier aidera les clients à s'orienter dans le magasin en fonction de leur liste d'épicerie, mettra en évidence les promotions alléchantes et fera des suggestions de produits aux clients pour réaliser une recette. Ce projet pilote s'inscrit dans l'approche novatrice de Sobeys axée sur les clients, une approche qui mise sur les commentaires reçus et l'apprentissage continu.

Le panier évoluera également du simple « balayage » des produits à l'« identification » des produits. Le panier Smart Cart de Sobeys est doté de multiples caméras haute résolution qui captent 120 images par seconde lorsque le produit est déposé dans le panier, ce qui lui permet d'apprendre comment identifier les articles d'épicerie. Grâce aux mesures de poids sensibles du panier, les clients pourront, à terme, placer leurs articles dans le panier sans avoir à saisir de renseignements ou à balayer les codes à barres.

« Sobeys est une entreprise novatrice dont l'objectif principal est d'améliorer l'expérience du consommateur, souligne Ahmed Beshry, cofondateur et chef des affaires de Caper, le partenaire technologique à l'origine du Smart Cart de Sobeys. L'équipe de Sobeys possède une capacité d'exécution exceptionnelle. Quand les détaillants sont en mesure d'adopter une nouvelle technologie et de la mettre en œuvre rapidement, il en découle un milieu favorable à l'innovation. »

Grâce à Smart Cart et à d'autres initiatives, Sobeys s'efforce d'améliorer l'expérience des clients en magasin grâce à l'utilisation de nouvelles technologies et d'applications novatrices. Les recherches montrent que 52 % des Canadiens estiment que leur expérience d'achat en magasin actuelle serait considérablement améliorée s'ils pouvaient naviguer rapidement et facilement dans le magasin1.



« Les meilleures marques canadiennes aspirent à devenir des chefs de file dans le monde en anticipant et en mettant de l'avant des innovations uniques, ajoute M. Lacoursiere. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons de faire évoluer l'expérience de magasinage en épicerie. Pendant le projet pilote Smart Cart, nous interagirons en temps réel avec nos clients pour mieux comprendre ce qui les inspire et ce qui enrichit leur expérience de magasinage en magasin. »

À PROPOS DE SOBEYS

Fière entreprise canadienne ayant son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, Sobeys répond aux besoins en épicerie de la population canadienne depuis 1907. Filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited (TSX : EMP.A), Sobeys exploite un réseau de plus de 1 500 magasins corporatifs et affiliés dans les dix provinces canadiennes sous diverses bannières de détail, notamment les épiceries Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods et Farm Boy, ainsi que les pharmacies Lawtons et plus de 350 postes d'essence. Sobeys et ses marchands affiliés et franchisés emploient environ 123 000 personnes. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sobeys inc., veuillez consulter le site www.sobeyscorporate.com.

À PROPOS DE CAPER

Caper est une entreprise de technologie pour le commerce de détail établie à New York qui a pour mission d'offrir des solutions novatrices et pragmatiques à ses détaillants partenaires. Le premier produit de l'entreprise est le Smart Cart de Caper, un panier d'épicerie intelligent qui, grâce à l'apprentissage profond et à la vision par ordinateur, identifie les articles à mesure qu'ils sont déposés dans le panier. Le panier fait des recommandations personnalisées aux clients par l'entremise d'un écran interactif, en plus de les guider tout au long de leur magasinage. La technologie de paiement à la caisse autonome de Caper est un outil clé en main pour les détaillants. Elle ne requiert aucune installation en magasin, aucun remaniement opérationnel et aucune infrastructure coûteuse. Caper a obtenu plus de 13 millions de dollars en financement à ce jour, notamment grâce au soutien d'investisseurs comme Lux Capital, First Round Capital et Y Combinator.

























