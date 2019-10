Sobeys inc. détourne 720 000 sacs en plastique des sites d'enfouissement pour les transformer en bancs et tables de pique-nique destinés aux espaces publics riverains du Canada atlantique

« Les provinces de l'Atlantique ont salué notre décision d'éliminer les sacs en plastique de nos magasins Sobeys, et nous voulions trouver d'autres moyens uniques de redonner au lieu d'origine de notre entreprise et du grandement apprécié sac Sobeys, a déclaré Vittoria Varalli, vice-présidente, développement durable, Sobeys inc. La conception des bancs combine le développement durable, l'innovation et la fonctionnalité d'une manière unique. Les familles canadiennes de l'Atlantique, et tous ceux qui visitent notre région, pourront profiter d'espaces magnifiques, comme le bord de mer à Halifax, ainsi que des tables et des bancs qui symbolisent le changement auquel nous aspirons tous, soit la réduction de l'utilisation du plastique et un recyclage plus intelligent des déchets en plastique. »

Sobeys annoncera l'emplacement des bancs et des tables de pique-nique en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador au printemps 2020.

« En tant qu'entreprise, nous sommes extrêmement fiers de nos racines en Nouvelle-Écosse. Nous sommes impatients d'offrir aux familles canadiennes de l'Atlantique des tables de pique-nique durables et conçues localement afin qu'elles puissent profiter de leurs espaces communautaires, affirme Dave Sobey, directeur, services d'assistance, Sobeys inc. Nos magasins entretiennent des liens incroyables avec chacune des communautés uniques où ils sont établis. Il s'agit tout simplement d'un autre moyen de redonner à la communauté et de remercier nos clients et les communautés pour leur soutien. »

Les bancs sont conçus et construits par LakeCity Plastics, une entreprise sociale établie à Dartmouth qui emploie des jeunes et des adultes atteints de maladie mentale. LakeCity s'approvisionne en bois synthétique fabriqué à partir de sacs et de contenants en plastique usagés auprès de Goodwood Plastic Products, une entreprise du comté de Colchester, pour la fabrication de ses meubles d'extérieur conçus pour durer toute une vie. Chacune des tables de pique-nique de format standard de LakeCity détourne plus de 15 000 sacs en plastique des sites d'enfouissement locaux.

Liam O'Rourke, directeur général de LakeCity Plastics, déclare : « Ce partenariat s'est établi tout naturellement pour nous. Nous savons que Sobeys met l'accent sur le développement durable et soutient les solutions axées sur la réutilisation. Il est excitant de voir un projet public d'envergure prendre forme avec une marque aussi emblématique. D'un point de vue sectoriel, le fait que Sobeys décide d'encourager l'économie sociale et de soutenir l'une de nos entreprises naissantes témoigne de son leadership communautaire à bien des égards. Il s'agit d'un projet stimulant qui présente des avantages sociaux et environnementaux, une solution gagnante sur tous les plans pour la Nouvelle-Écosse. »

Develop Nova Scotia collabore avec Sobeys pour déterminer les meilleurs emplacements pour ces meubles dans la province. Elle a également joué un rôle clé dans la conception et l'installation de la table de pique-nique par excellence (Ultimate Picnic Table) à Halifax.

« À Develop Nova Scotia, un de nos domaines d'expertise est la création d'espaces permettant aux gens de tisser des liens et de passer du temps ensemble, affirme Jennifer Angel, chef de la direction, Develop Nova Scotia. Les visiteurs et les gens du coin continuent d'être attirés par nos magnifiques paysages côtiers, et nous nous réjouissons à l'idée que ces lieux de rassemblement créés par Sobeys symbolisent un changement positif pour l'environnement. »

