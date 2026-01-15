Nouvelles fournies parTrivelta LLC
15 janv, 2026, 15:31 ET
-Le casino en ligne révolutionnaire TRIVELTA-offre une expérience de jeu immersive et musicale, avec des bandes originales de Snoop -
BOSTON, le 15 janvier 2026 /CNW/ - TRIVELTA, un fournisseur mondial de technologies de jeux en ligne, a annoncé aujourd'hui le lancement aux États-Unis de Dogg House Casino, un jeu de casino en ligne gratuit avec achats intégrés qui est développé en partenariat avec l'icône culturelle mondiale, Snoop Dogg.
Dogg House Casino est une expérience de casino unique en son genre, dirigée par un artiste, qui combine les jeux en ligne, la musique et la culture. Construit selon la vision créative de Snoop Dogg, il apporte son style et son incomparable dans un environnement de casino entièrement immersif, mêlant gameplay premium, musique originale et design iconique.
« Pour la première fois, les joueurs peuvent entrer dans un casino construit exactement comme je le voulais », a déclaré Snoop Dogg. « La musique, l'ambiance, les jeux. Je voulais quelque chose d'innovant, d'immersif et d'intéressant, et Trivelta a travaillé avec Deathrow Games pour m'aider à donner vie au projet. »
Contrairement aux casinos en ligne traditionnels, Dogg House Casino propose un environnement audio exclusif et primé par Snoop Dogg. Toutes les musiques originales et les beats disposent d'un paysage sonore différent de tout ce qui est actuellement disponible dans les jeux en ligne. L'expérience visuelle est tout aussi distinctive, avec des graphismes personnalisés inspirés de l'esthétique de la côte ouest de Snoop et des réimaginations ludiques de jeux classiques.
Alimenté par le moteur de jeux en ligne TRIVELTA conçu pour les appareils mobiles, Dogg House Casino met en vedette une animation fluide, un gameplay rapide et un son exceptionnel à tous les niveaux. La plateforme met en valeur la flexibilité et l'évolutivité de la technologie de TRIVELTA, garantissant une expérience entièrement marquée qui reflète la vision créative de Snoop Dogg à tous les niveaux.
«C'est rare de travailler avec un artiste aussi profondément impliqué dans le produit», a déclaré Carson Hubbard, PDG de TRIVELTA. « Snoop a façonné l'apparence, le son et la sensation du casino Dogg House pour créer quelque chose qui se trouve à l'intersection des jeux en ligne, de la musique et de la culture. »
Principales caractéristiques :
Disponibilité et jeu responsable
Dogg House Casino est disponible sur son site Web à l'adresse www.play.dogghousecasino.com ainsi que dans l'App Store d'Apple et le Google Play Store. La plateforme offre un soutien à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un échange de prix instantané.
Dogg House Casino exploite son modèle gratuit dans les 50 États américains et s'engage à assurer un gameplay responsable et une responsabilité fiscale. Le casino ne propose pas ses jeux de tirage au sort en Californie, dans le Connecticut, en Idaho, en Louisiane, dans le Maryland, au Michigan, au Montana, au Nevada, au New Jersey, à New York ou au Tennessee.
À propos de TRIVELTA
TRIVELTA est une multinationale technologique qui offre des solutions de jeu en ligne haut de gamme, axées sur les appareils mobiles et les médias sociaux aux opérateurs du monde entier. Son moteur très personnalisable prend en charge les déploiements de casino à grande échelle, le poker autonome, l'agrégation de jeux, le sportsbook, PAM et les intégrations tierces homogènes.
Basée à Boston, au Massachusetts, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine, TRIVELTA permet une entrée rapide, évolutive et conforme sur le marché pour les opérateurs de jeux en ligne. Pour en savoir plus, visitez Trivelta.com.
TRIVELTA. Répondre aux spécifications et aux besoins exacts de tout opérateur et créer des expériences riches pour les amateurs de sport, les joueurs et les parieurs.
Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2862879/Dogg_House_Casino__Mid.mp4
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2862881/DHC_App_Lobby.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2862882/DHC_App_Games.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2862883/DHC_App_Snoop_Radio.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2862467/trivelta_logo_black_logo.jpg
SOURCE Trivelta LLC
CONTACT : [email protected]
