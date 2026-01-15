-Le casino en ligne révolutionnaire TRIVELTA-offre une expérience de jeu immersive et musicale, avec des bandes originales de Snoop -

BOSTON, le 15 janvier 2026 /CNW/ - TRIVELTA, un fournisseur mondial de technologies de jeux en ligne, a annoncé aujourd'hui le lancement aux États-Unis de Dogg House Casino, un jeu de casino en ligne gratuit avec achats intégrés qui est développé en partenariat avec l'icône culturelle mondiale, Snoop Dogg.

Dogg House Casino est une expérience de casino unique en son genre, dirigée par un artiste, qui combine les jeux en ligne, la musique et la culture. Construit selon la vision créative de Snoop Dogg, il apporte son style et son incomparable dans un environnement de casino entièrement immersif, mêlant gameplay premium, musique originale et design iconique.

« Pour la première fois, les joueurs peuvent entrer dans un casino construit exactement comme je le voulais », a déclaré Snoop Dogg. « La musique, l'ambiance, les jeux. Je voulais quelque chose d'innovant, d'immersif et d'intéressant, et Trivelta a travaillé avec Deathrow Games pour m'aider à donner vie au projet. »

Contrairement aux casinos en ligne traditionnels, Dogg House Casino propose un environnement audio exclusif et primé par Snoop Dogg. Toutes les musiques originales et les beats disposent d'un paysage sonore différent de tout ce qui est actuellement disponible dans les jeux en ligne. L'expérience visuelle est tout aussi distinctive, avec des graphismes personnalisés inspirés de l'esthétique de la côte ouest de Snoop et des réimaginations ludiques de jeux classiques.

Alimenté par le moteur de jeux en ligne TRIVELTA conçu pour les appareils mobiles, Dogg House Casino met en vedette une animation fluide, un gameplay rapide et un son exceptionnel à tous les niveaux. La plateforme met en valeur la flexibilité et l'évolutivité de la technologie de TRIVELTA, garantissant une expérience entièrement marquée qui reflète la vision créative de Snoop Dogg à tous les niveaux.

«C'est rare de travailler avec un artiste aussi profondément impliqué dans le produit», a déclaré Carson Hubbard, PDG de TRIVELTA. « Snoop a façonné l'apparence, le son et la sensation du casino Dogg House pour créer quelque chose qui se trouve à l'intersection des jeux en ligne, de la musique et de la culture. »

Principales caractéristiques :

Audio Snoop Dogg exclusif - Musique et paroles originales disponibles sur Snoop Dogg Radio, avec de nouvelles diffusions prévues régulièrement. Accédez à des pistes individuelles et réglez la musique de fond souhaitée.

- Musique et paroles originales disponibles sur Snoop Dogg Radio, avec de nouvelles diffusions prévues régulièrement. Accédez à des pistes individuelles et réglez la musique de fond souhaitée. Snoop Blackjack - Profitez de l'expérience de blackjack ultime avec Snoop Dogg comme marchand, avec sa chanson exclusive, Snoop Dogg Blackjack.

- Profitez de l'expérience de blackjack ultime avec Snoop Dogg comme marchand, avec sa chanson exclusive, Snoop Dogg Blackjack. Snoop Crazy Dogg Cross - Guidez Snoop en conduisant son Impala 64 sur une autoroute achalandée de Los Angeles dans ce classique de style arcade.

- Guidez Snoop en conduisant son Impala 64 sur une autoroute achalandée de Los Angeles dans ce classique de style arcade. Snoop Dogg Poker - Jouez avec des amis à l'aide de la plateforme de poker plug-and-play de Trivelta, joignez-vous à des tables publiques pour avoir la chance d'affronter Snoop Dogg lui-même ou organisez des jeux privés pour votre équipe.

- Jouez avec des amis à l'aide de la plateforme de poker plug-and-play de Trivelta, joignez-vous à des tables publiques pour avoir la chance d'affronter Snoop Dogg lui-même ou organisez des jeux privés pour votre équipe. Vaste bibliothèque de jeux - une bibliothèque riche de plus de 500 jeux dans de multiples catégories, incluant des machines à sous classiques, des jeux de crash, des jeux de table RNG et des expériences vécues en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme le blackjack, la roulette, le baccarat et le craps.

- une bibliothèque riche de plus de 500 jeux dans de multiples catégories, incluant des machines à sous classiques, des jeux de crash, des jeux de table RNG et des expériences vécues en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme le blackjack, la roulette, le baccarat et le craps. Promotion de lancement - Les nouveaux joueurs reçoivent une prime supplémentaire de 50 % sur leur premier achat, jusqu'à concurrence de 100 $. Tous les utilisateurs recevront 1 Dogg Cash Daily et 1 000 Dogg Coins par jour, donc aucun achat n'est jamais nécessaire pour jouer.

Disponibilité et jeu responsable

Dogg House Casino est disponible sur son site Web à l'adresse www.play.dogghousecasino.com ainsi que dans l'App Store d'Apple et le Google Play Store. La plateforme offre un soutien à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un échange de prix instantané.

Dogg House Casino exploite son modèle gratuit dans les 50 États américains et s'engage à assurer un gameplay responsable et une responsabilité fiscale. Le casino ne propose pas ses jeux de tirage au sort en Californie, dans le Connecticut, en Idaho, en Louisiane, dans le Maryland, au Michigan, au Montana, au Nevada, au New Jersey, à New York ou au Tennessee.

À propos de TRIVELTA

TRIVELTA est une multinationale technologique qui offre des solutions de jeu en ligne haut de gamme, axées sur les appareils mobiles et les médias sociaux aux opérateurs du monde entier. Son moteur très personnalisable prend en charge les déploiements de casino à grande échelle, le poker autonome, l'agrégation de jeux, le sportsbook, PAM et les intégrations tierces homogènes.

Basée à Boston, au Massachusetts, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine, TRIVELTA permet une entrée rapide, évolutive et conforme sur le marché pour les opérateurs de jeux en ligne. Pour en savoir plus, visitez Trivelta.com.

TRIVELTA. Répondre aux spécifications et aux besoins exacts de tout opérateur et créer des expériences riches pour les amateurs de sport, les joueurs et les parieurs.

