ANN ARBOR, Michigan, 19 septembre 2024 /CNW/ - Sniffer Robotics Inc. (SRI), le développeur du système aérien sans pilote (UAS) SnifferDRONE™ pour la détection et la localisation des fuites d'émissions de méthane dans les sites d'enfouissement, annonce un nouveau programme de partenariat, les premiers partenaires de l'entreprise, et une entrée réussie sur le marché canadien.

Le programme de partenariat de SRI élargit la technologie UAS à des clients internationaux grâce à des partenariats avec des fournisseurs de services de l'industrie locale qui utilisent le SnifferDRONE à des fins de collecte de données. SRI gère les données et leur transformation en renseignements exploitables à des fins de conformité, ou en renseignements précieux qui aident à améliorer l'exploitation grâce à l'augmentation de la collecte de gaz, à la réduction des odeurs et/ou aux évaluations des sites de la flotte à des fins d'analyse comparative interne.

Les premiers partenaires de SRI comprennent DroneXperts Inc., dont le siège social est situé à Québec. Les partenaires de Sniffer fournissent une expertise importante en matière de drones et de services environnementaux et gèrent les opérations de vol à distance au nom de SRI pour servir le marché canadien. Grâce à cet arrangement, SRI a récemment conclu ses premières activités commerciales au Canada. Les travaux comprenaient des inspections de surveillance des émissions de méthane dans les sites d'enfouissement partout au Canada, dans cinq provinces différentes, du Québec à l'Alberta. Ces inspections commerciales ont également permis aux entreprises partenaires d'acquérir de l'expérience dans la détection efficace et efficiente des fuites de méthane dans les sites d'enfouissement et les opérations de localisation à l'aide de la technologie UAS du SnifferDRONE.

En juin dernier, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) du gouvernement du Canada a publié un projet de règlement pour le secteur des déchets régissant la réduction du méthane dans les sites d'enfouissement. À l'instar des règlements actuels de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis sur les sites d'enfouissement, les règlements d'ECCC exigeront que la concentration de méthane soit surveillée sur toute la surface du site d'enfouissement et aux endroits où l'infrastructure est présente. Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur en 2027, mais l'évaluation des émissions de méthane de chaque site d'enfouissement est prévue au cours de la prochaine année au moyen d'un modèle ou d'une inspection fondée sur des mesures. Il existe deux méthodes pour se conformer au règlement d'ECCC sur la surveillance des émissions de surface. La première méthode consiste traditionnellement à surveiller à pied les émissions de surface grâce à un capteur portatif qui mesure les concentrations de méthane. Cette méthode exige une main-d'œuvre nombreuse et reste dangereuse. La deuxième méthode, conforme aux normes de l'EPA, est connue sous le nom d'Other Test Method 51 (OTM-51), et consiste à utiliser des drones équipés d'un câble ombilical qui mesure les concentrations de méthane et les transmets au capteur du drone. OTM-51 est la méthode la plus précise et la plus complète de l'industrie pour la détection des fuites de méthane. Les sites utilisent maintenant le système SnifferDRONE conforme à la norme OTM-51 pour évaluer leurs installations en prévision du nouveau règlement proposé par ECCC.

Les partenariats avec DroneXperts et d'autres permettront à SRI d'offrir sa solution SnifferDRONE partout au Canada pour répondre aux besoins des clients. Le directeur des revenus, Arthur Mohr Jr., a déclaré : « Nous sommes enthousiasmés par la prochaine étape de développement de nos activités lancée par l'entremise d'un programme de partenariat conçu pour fournir un service local de premier ordre, avec l'envergure nécessaire pour répondre à tous les besoins du marché. » Sniffer Robotics élargira ses activités au Canada avec DroneXperts dans le cadre de son programme de partenariat et annoncera d'autres partenaires au cours des prochains mois pour fournir son système et ses solutions de surveillance des émissions de pointe à un plus grand nombre de pays dans le monde.

À propos de Sniffer Robotics, Inc.

Sniffer Robotics est une entreprise de services de premier plan axée sur les technologies environnementales qui dessert les industries de la gestion des déchets, du gaz naturel et de l'agriculture partout aux États-Unis. Les technologies et les services de Sniffer Robotics améliorent la détection et la mesure des émissions, l'identification des fuites d'odeurs et la production de revenus découlant de l'augmentation du captage de gaz pour la conversion en énergie, tout en profitant à l'environnement. En décembre 2022, l'entreprise a reçu l'approbation de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis pour sa technologie UAS automatisée brevetée pour la surveillance trimestrielle de la conformité (OTM-51) après plus de trois ans de démarches auprès de l'agence. Sniffer Robotics est le principal expert des applications aériennes pour la détection, la localisation et la quantification des gaz à effet de serre dans le secteur des déchets solides municipaux, le troisième émetteur de méthane en importance aux États-Unis, et a récemment été reconnue comme l'une des 250 meilleures entreprises de technologie verte aux États-Unis par TIME et Statista.

À propos de DroneXperts

DroneXperts se spécialise dans les solutions avancées de drones intégrés qui fournissent des données essentielles et des renseignements exploitables. En tant que pionnier de la technologie des drones comptant plus de 12 ans d'expérience, DroneXperts offre une gamme complète de services, y compris la formation, l'acquisition de données, la location d'équipement, les réparations et l'entretien. La mission de DroneXperts est de soutenir la prise de décisions éclairées dans l'ensemble des industries, des particuliers aux grandes organisations dans une grande variété de secteurs verticaux, ce qui reflète la polyvalence et l'expertise de l'entreprise. Avec sa branche environnementale consacrée aux charges utiles, Enviro-DX, DroneXperts se concentre sur l'exploitation de la technologie des drones pour résoudre les principaux problèmes environnementaux, fournissant des données précises et de haute qualité qui permettent une protection et une préservation proactives de l'environnement.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2508214/Sniffer_Robotics_Logo.jpg

SOURCE Sniffer Robotics, LLC

PERSONNE-RESSOURCE : Stephanie Misevich, [email protected]