MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une entreprise de services professionnels et de gestion de projets entièrement intégrée qui exploite des bureaux partout au monde, est heureuse d'annoncer qu'elle s'est jointe à la campagne mondiale Objectif zéro de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et qu'elle a signé l'Ambition commerciale pour 1,5 °C. SNC-Lavalin a également annoncé aujourd'hui qu'elle a signé The Climate Pledge, un engagement à réaliser l'accord de Paris avec 10 ans d'avance et à être carboneutre d'ici 2040 ou plus tôt.

« Notre engagement à l'égard de la lutte contre les changements climatiques va au-delà de l'établissement de nos propres cibles de carboneutralité. Conformément à notre objectif de bâtir un avenir meilleur pour notre planète et ses habitants, nous voulons aller plus loin en tirant parti du travail que nous faisons avec nos clients pour poursuivre notre rôle actif dans la lutte contre les changements climatiques, " a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, Groupe SNC-Lavalin Inc. "La mise en œuvre de solutions climatiques durables à long terme exige une collaboration étroite entre les industries, les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les organismes multilatéraux. Nous accueillons et encourageons tout un chacun à se joindre à nous dans cette importante mission. »

La campagne Objectif zéro a été lancée pour mobiliser une coalition de villes, d'entreprises, d'investisseurs et d'autres parties prenantes afin de réaliser les engagements zéro émissions nettes avant la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP26). Les membres de la coalition se sont engagés à atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050, au plus tard, conformément aux efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. De même, l'Ambition commerciale pour 1,5°C est une campagne menée par l'initiative Science Based Targets, en partenariat avec le Pacte mondial des Nations Unies et la coalition We Mean Business. La campagne a été lancée en 2019 par une coalition mondiale d'organismes des Nations Unies, de chefs d'entreprise et de chefs de file de l'industrie. The Climate Pledge est un engagement à atteindre l'accord de Paris avec 10 ans d'avance et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.

SNC-Lavalin a pris des mesures importantes dans son parcours de développement durable cette année. En tant que signataires du Pacte mondial des Nations Unies, nous avons établi des objectifs de haut niveau, y compris l'engagement d'atteindre la carboneutralité d'ici 2030. Dans le cadre de la campagne Objectif zéro, l'entreprise va :

rationaliser son portefeuille immobilier afin de réduire au minimum l'empreinte carbone des bâtiments et des installations,

adopter des outils de communication numérique qui permettront de limiter les déplacements professionnels et d'amorcer un changement de comportement pour réduire la consommation d'énergie;

concevoir des bâtiments et des infrastructures écoénergétiques tout au long de leur cycle de vie, en collaboration avec les clients.

Les signataires du Climate Pledge s'engagent dans trois grands domaines d'action :

mesurer et déclarer régulièrement leurs émissions de gaz à effet de serre;

mettre en œuvre des stratégies de décarbonation conformément à l'accord de Paris par le biais de changements et d'innovations dans les entreprises, notamment l'amélioration de l'efficacité, les énergies renouvelables, la réduction des matériaux et d'autres stratégies d'élimination des émissions de carbone;

par le biais de changements et d'innovations dans les entreprises, notamment l'amélioration de l'efficacité, les énergies renouvelables, la réduction des matériaux et d'autres stratégies d'élimination des émissions de carbone; neutraliser les émissions restantes par des compensations supplémentaires, quantifiables, réelles, permanentes et socialement bénéfiques, afin de parvenir à des émissions annuelles neutres d'ici 2040.

La coalition We Mean Business est un groupe d'organismes sans but lucratif qui travaillent à lutter contre les changements climatiques. La coalition mondiale regroupe sept organisations : BSR, CDP, Ceres, The B Team, The Climate Group, The Prince of Wales Corporate Leaders Group et le World Business Council for Sustainable Development.

Ingénierie Net Zéro de SNC-Lavalin

Plus tôt cette année, SNC-Lavalin a lancé sa « vision d'une société durable » avec des cibles améliorées en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG), dont une feuille de route pour atteindre la carboneutralité d'ici 2030. Les progrès de l'entreprise relativement à sa carboneutralité sont décrits dans les rapports du CDP. Pour en savoir plus, visitez le site Web d'Ingénierie Net Zéro.

L'approche Ingénierie Net Zéro de l'entreprise a une incidence et une portée importantes; l'organisation aide ses clients à réduire leurs propres émissions de carbone. SNC-Lavalin a également publié deux rapports Ingénierie Net Zéro qui examinent le plan d'action pour atteindre les cibles de carboneutralité d'ici 2050 :

Ingénierie Net Zéro - Rapport technique canadien

Engineering Net Zero Summary Report - Royaume-Uni (en anglais seulement)

