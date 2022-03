MONTRÉAL, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, poursuit ses efforts pour atteindre la carboneutralité en s'engageant dans l'initiative Science Based Targets (SBTi). La SBTi mène des actions climatiques ambitieuses avec plus de 2 000 entreprises dans le monde, afin de fixer des cibles de réduction des émissions fondées sur la science, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris.

« Notre engagement à atteindre l'objectif de zéro émissions nettes d'ici 2030 est un élément essentiel de notre mission : façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Notre engagement à l'égard de l'initiative Science Based Targets s'inscrit dans la continuité de nos diverses initiatives pour atteindre la carboneutralité. En plus de ses propres efforts, SNC-Lavalin lutte contre les changements climatiques bien au-delà de la Société en aidant ses clients au moyen d'une gamme de solutions favorisant l'atteinte de la carboneutralité, incluant le réseau énergétique et la décarbonation des infrastructures. »

La SBTi a été lancée pour soutenir les efforts visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Il s'agit d'un partenariat entre le Carbon Disclosure Project, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute et le Fonds mondial pour la nature.

« SNC-Lavalin continue de démontrer qu'en établissant de façon transparente des cibles de réduction des émissions conformes à ce que la climatologie estime nécessaire, nous reconnaissons le rôle crucial que les entreprises peuvent et doivent jouer pour minimiser le risque posé par les changements climatiques pour l'avenir de la planète », a déclaré Hentie Dirker, chef, ESG et intégrité, SNC-Lavalin. Notre engagement envers la carboneutralité consiste à faire ce qui s'impose pour les collectivités dont nous faisons partie. L'établissement, la mesure et la divulgation de cibles fondées sur des données scientifiques sont parmi les moyens les plus efficaces de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de protéger notre planète contre les effets les plus graves des changements climatiques. »

L'engagement continu de SNC-Lavalin envers la décarbonation

Dans le cadre de ses engagements actuels en matière de climat, SNC-Lavalin a déjà pris des mesures importantes dans ses initiatives de développement durable. En tant que signataire du Pacte mondial des Nations Unies, SNC-Lavalin s'est engagée à atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2030. Les mesures prises par SNC-Lavalin à l'appui de cette cible comprennent les suivantes :

tirer parti d'une politique de télétravail souple pour de nombreux employés afin de réduire les déplacements et d'optimiser le portefeuille immobilier de la Société, réduisant ainsi l'empreinte carbone des bâtiments et des installations;

adopter des outils de collaboration virtuelle pour réduire le nombre de voyages d'affaires après la pandémie;

mettre l'accent sur la réalisation des projets de clients qui font progresser les objectifs de carboneutralité, y compris les solutions de réseau énergétique, les infrastructures et les bâtiments décarbonés.

En 2021, SNC-Lavalin s'est jointe à la campagne mondiale Objectif zéro de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et a signé l'Ambition commerciale pour 1,5 °C. De plus, SNC-Lavalin a signé le Climate Pledge, un engagement à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris dix ans plus tôt.

L'année dernière, SNC-Lavalin a lancé sa « vision pour façonner une société durable » avec des cibles améliorées en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG), dont une feuille de route pour atteindre la carboneutralité d'ici 2030. Les progrès de SNC-Lavalin relativement à sa carboneutralité sont décrits dans ses rapports du CDP. Pour en savoir plus, visitez le site Web Ingénierie Net Zéro.

L'avancement de projets à zéro émissions nettes dans le monde entier est un objectif clé pour SNC-Lavalin. Le plan directeur Ingénierie Net Zéro de la société vise à orienter l'approche de SNC-Lavalin dans chaque plan et chaque projet entrepris. Au cœur d'Ingénierie Net Zéro se trouve un principe directeur pour aider les clients à réduire leurs émissions de carbone, à gérer les risques climatiques et à renforcer la résilience aux changements climatiques. SNC-Lavalin a également publié deux rapports Ingénierie Net Zéro qui examinent le plan directeur pour atteindre les cibles de carboneutralité d'ici 2050 :

Ingénierie Net Zéro -- Rapport technique canadien

Engineering Net Zero Summary Report -- Royaume-Uni (en anglais seulement)

À l'appui de son approche Ingénierie Net Zéro, SNC-Lavalin a lancé en 2022 la décarbonomie (DecarbonomicsTM), une solution axée sur les données pour décarboner l'environnement bâti (qui contribue à environ 40 % des émissions de carbone mondiales) de façon rentable, et pour accélérer le parcours mondial vers le net zéro.

