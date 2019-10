SNC-Lavalin remporte un contrat de trois ans visant à fournir la main-d'œuvre pour l'exploitation et l'entretien du projet de QGC exploité par la société Shell

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) annonce aujourd'hui qu'elle a remporté un contrat de trois ans visant à fournir la main-d'œuvre pour l'exploitation et l'entretien des actifs en amont du projet de QGC exploité par la société Shell Australia dans le Queensland, à l'est de l'Australie.

« Nous avons commencé à travailler sur le projet de QGC en 2012, en offrant des services intégrés de mise en service et de démarrage pour les installations en amont. Nous avons achevé notre mandat en toute sécurité au deuxième trimestre de 2019. Le fait de remporter un contrat visant à fournir la main-d'œuvre pour l'exploitation et l'entretien en amont fait honneur à l'équipe et témoigne de notre capacité à fournir des services intégrés à nos clients, a déclaré Craig Muir, président, Ressources, SNC-Lavalin. Ce contrat s'inscrit dans la nouvelle orientation stratégique de l'entreprise visant à se concentrer sur nos activités de services-conseils et de services d'ingénierie. Notre force consiste à fournir à nos clients des solutions flexibles axées sur la valeur, et nous avons hâte d'assurer la sécurité et le succès de l'exploitation du projet de QGC de Shell. »

En vertu de cette entente, SNC-Lavalin fournira, au plus fort des travaux, 300 membres du personnel pour continuer le programme actuel d'exploitation et d'entretien des actifs en amont du projet de QGC comprenant 24 postes de compression, 6 usines centrales de traitement du gaz, 5 postes de vente et une centrale électrique. L'énoncé des travaux comprend également le prêt de personnel pour soutenir l'exploitation et l'entretien de 2 500 puits et d'un pipeline de 450 km reliant les usines centrales de traitement à l'usine de liquéfaction du gaz naturel. SNC-Lavalin commencera à fournir de la main-d'œuvre sur place au début du quatrième trimestre de 2019, et mobilisera la main-d'œuvre maximale d'ici décembre 2019. Le contrat de trois ans comprend une option de prolongation d'un an plus un an.

Le projet de QGC se situe dans le Queensland à l'est de l'Australie. Exploité par la société Shell, il constitue l'une des principales sources de production de gaz naturel au pays et met l'accent sur le développement du Queensland en tant que fournisseur de classe mondiale de réserves gazières à terre. La société QGC dessert le marché national depuis 2006 et les clients internationaux depuis 2014. Elle exploite, sur l'île de Curtis près de Gladstone, une usine de GNL d'une capacité de 8,5 millions de tonnes par année, ainsi que des activités gazières qui comprennent des puits, des postes de compression et des usines de traitement dans le bassin de Surat du Queensland. La société Shell est l'exploitant et l'actionnaire majoritaire du projet de QGC. Ses partenaires dans l'usine de GNL, sur l'île de Curtis, sont CNOOC (50 % des capitaux propres pour le train no 1) et Tokyo Gas (2,5 % des capitaux propres pour le train no 2).

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, la vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. Nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources. www.snclavalin.com

