MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a été mandatée pour fournir des services d'ingénierie professionnels dans le cadre de certains projets de construction d'autoroutes et de ponts dans toutes les régions de la Federal Highway Administration (FHWA) dans l'ensemble des États-Unis.

« Notre expertise, notre vision stratégique et notre capacité en matière de transport couvrent tout l'écosystème du transport, allant des routes et des ponts aux transports collectifs et ferroviaires, en passant par les aéroports et l'aviation », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. « Combinée à notre approche collaborative, cette vaste expérience favorise l'efficacité et la croissance pour nos clients mondiaux, ce qui nous permet d'entretenir avec eux des relations solides fondées sur la confiance à long terme. »

Les quatre contrats de marché de clientèle comportent un plafond combiné de 230 millions de dollars américains.

La coentreprise SNC-Lavalin/NorthWind a obtenu le contrat de la Western Federal Lands Highway Division (WFLHD) pour la prestation de services de gestion de projet et de services de construction, d'ingénierie et d'inspection dans toute la région du nord-ouest du Pacifique jusqu'en 2026.

SNC-Lavalin était l'une des six entreprises sélectionnées de nouveau pour appuyer le programme de construction, d'ingénierie et d'inspection de la Eastern Federal Lands Highway Division (EFLHD) au sein des 33 États qui la compose, ce qui englobe tous les États situés à l'est du Mississippi , ainsi que Porto Rico et les Îles Vierges américaines jusqu'en 2026.

, ainsi que Porto Rico et les Îles Vierges américaines jusqu'en 2026. SNC-Lavalin, à titre de sous-traitant de Yeh Construction, a obtenu le contrat de la Central Federal Lands Highway Division (CFLHD) pour la prestation de services de gestion de projet et de services de construction, d'ingénierie et d'inspection dans toute la région qui englobe 14 états.

En plus des nouveaux contrats, la société continuera d'agir à titre d'expert-conseil principal dans le cadre d'un contrat d'architecture, de planification, de conception et de gestion de programme de la Central Federal Lands Highway Division (CFLHD) jusqu'en 2024.

« Les routes publiques fédérales sont des actifs de transport essentiels qui soutiennent le développement économique ainsi que les voyages récréatifs et le tourisme, et qui fournissent l'accès nécessaire à tous », a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord. Notre travail avec la FHWA et nos partenaires continuera de mettre l'accent sur la prestation de services de grande qualité qui offrent à tous des routes sécuritaires, accessibles et panoramiques. »

La EFLHD, la CFLHD et la WFLHD sont les divisions de l'Office of Federal Lands Highway (FLH) de la FHWA, qui fournissent des ressources financières et de l'aide technique en matière de transport pour les routes publiques qui répondent aux besoins en matière de transport des terres fédérales et tribales. Depuis plus de 20 ans, SNC-Lavalin appuie le FLH en lui fournissant des services de construction, d'ingénierie et de conception de routes, de ponts et de sentiers qui donnent accès aux parcs nationaux, aux forêts et à d'autres secteurs du domaine fédéral et qui les traversent dans l'ensemble du pays.

