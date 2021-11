MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Candu Énergie inc., membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX: SNC), a remporté un contrat pour une durée de 12 mois d'une valeur de 8,4 millions de dollars avec une entreprise roumaine, EnergoNuclear S.A., pour fournir des services d'ingénierie au cours de la phase préparatoire d'un projet comme préalables à la réalisation des réacteurs CANDU 3 et 4 en Roumanie.

« Le potentiel de développement de deux nouveaux réacteurs nucléaires démontre que le gouvernement roumain, ainsi que plusieurs autres de nos clients du secteur public dans le monde, reconnaissent que l'énergie nucléaire sécuritaire, fiable, abordable et à faible taux d'émission de carbone est le moyen de combattre et, ultimement, de gagner la bataille contre les changements climatiques », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

Ce contrat fait suite à la signature d'un accord intergouvernemental (IGA) entre la Roumanie et les États-Unis en 2020, ainsi qu'à un protocole d'entente (PE) en août 2021 entre la Roumanie et le Canada pour renforcer et développer la coopération dans les projets civils d'énergie nucléaire et s'appuie sur la relation de 55 ans entre les deux pays en matière d'élaboration de projets nucléaires.

« Nous sommes heureux d'accroître notre relation avec la Roumanie, Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN), EnergoNuclear S.A. et nos partenaires américains dans le cadre de ce projet de nouvelle construction potentielle. La Roumanie connaît bien la technologie CANDU depuis que ses deux premiers réacteurs CANDU ont été mis en service en 1996 et 2007 et qu'ils fournissent depuis une énergie fiable, a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire. Accroître son empreinte nucléaire permettrait à la Roumanie de respecter ses engagements en matière de carboneutralité. »

