MONTRÉAL, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a obtenu son premier contrat de services d'ingénierie de Rye Development, LLC pour trois projets hydroélectriques qui consistent à ajouter des centrales aux barrages et aux écluses existants sur chacun des sites appartenant au U.S. Army Corp of Engineers. Le mandat de SNC-Lavalin comprend des services de conception et d'ingénierie novateurs grâce à la technologie de modélisation des données des projets de construction (BIM), les études sur le terrain, l'évaluation environnementale et l'octroi de permis pour les projets hydroélectriques déployés en Pennsylvanie.

« Ce contrat, notre premier de ce genre aux États-Unis, s'inscrit dans notre stratégie liée à la croissance et au positionnement de notre expertise et de nos capacités en matière d'hydroélectricité sur cet important marché. Il appuie également nos objectifs plus vastes en matière de développement durable visant à faire de nous un chef de file de l'industrie dans la lutte contre les changements climatiques. Nous sommes fiers d'être en mesure d'offrir des solutions plus propres et plus durables à tous nos clients », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin.

« C'est en concevant des installations hydroélectriques que SNC-Lavalin a d'abord fait sa marque il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, l'entreprise est reconnue comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées, clés en main et durables pour les projets d'hydroélectricité, et son équipe compte plus de 400 experts en hydroélectricité partout dans le monde. Nous nous réjouissons à l'idée de nouer de solides relations à long terme avec Rye grâce à l'exécution réussie de ces projets qui auront des retombées importantes pour la collectivité », a affirmé Dale Clarke, président, Services d'infrastructures, SNC-Lavalin.

L'expertise de pointe de SNC-Lavalin couvre la modernisation et la remise en état de centrales hydroélectriques, la sécurité des barrages et l'exploitation et l'entretien des centrales hydroélectriques. Les projets hydroélectriques précédents comprennent : le remplacement de la centrale John Hart, le suréquipement du barrage Waneta, les projets de Jimmie Creek, du site C, de Karebbe, du barrage de Chute-à-Caron et de Muskrat Falls.

« Nos projets, qui consistent à doter les barrages existants d'une nouvelle énergie hydroélectrique, fourniront aux générations à venir une énergie fiable et renouvelable. Notre équipe est ravie de pouvoir compter sur la vaste expérience de SNC-Lavalin pour nous aider à produire de l'énergie renouvelable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à assurer la croissance importante des infrastructures dans la région de Pittsburgh », a déclaré Paul Jacob, chef de la direction, Rye Development.

À propos de Rye

Rye Development est un promoteur de pointe en matière de projets hydroélectriques aux États-Unis, comptant plus de 22 projets en cours dans 8 États. L'aménagement par Rye de nouvelles capacités de production d'hydroélectricité sur les barrages existants, avec un partenaire financier, soit le fonds de Climate Adaptive Infrastructure, ainsi que la création par Rye d'un projet d'installation hydroélectrique neuve qui procédera à l'accumulation d'énergie par pompage en boucle fermée, témoignent de l'engagement de Rye à l'égard de l'aménagement responsable de ressources hydroélectriques inexploitées tout en préservant l'équilibre des rivières relatif aux exigences environnementales et commerciales. Rye offre aux collectivités de tout le pays une infrastructure importante, la création d'emplois et une source locale d'énergie renouvelable et non consommatrice.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin_Fr

