SNC-Lavalin parvient à un accord avec Codelco relativement à son projet d'usine d'acide, diminuant ainsi ses risques liés aux contrats clé en main à prix forfaitaire

MONTRÉAL, le 11 oct. 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui qu'elle est arrivée à un règlement complet et final avec Codelco, à la suite de la décision de cette dernière de mettre fin à son contrat du secteur Mines et métallurgie, comme annoncé le 25 mars 2019. Ce règlement, qui n'a aucune répercussion importante sur les résultats précédemment annoncés, éliminera toutes possibilités de risques futurs découlant de différends reliés à la résiliation du contrat.

L'accord, qui inclut la cessation immédiate de toutes procédures d'arbitrage, fait suite à une évaluation minutieuse des risques, conformément à la nouvelle orientation stratégique de la Société de renoncer aux contrats clé en main à prix forfaitaire (CMPF) et de clore les différends du passé. Le retrait du domaine des contrats CMPF atténuera les risques et l'exposition future à d'autres effets négatifs.

« Le règlement efficace et financièrement rentable des réclamations en cours est une priorité pour SNC‑Lavalin. Nous nous concentrons sur la réalisation des projets, à temps et avec le même souci d'exécution irréprochable, du carnet de commandes de SNCL Projets, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction par intérim, SNC-Lavalin. Nous pourrons ainsi mettre en œuvre notre nouvelle stratégie de nous retirer avec succès du modèle de contrats CMPF et tirer davantage profit des domaines de croissance de notre industrie dans lesquels nous excellons, alors que nous effectuons la transition vers SNCL Services d'ingénierie. »

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures.

