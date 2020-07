MONTRÉAL, le 22 juill. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a obtenu un contrat à livraison indéterminée/quantité indéterminée (IDIQ) pour la désactivation, la mise hors service et l'élimination d'installations nucléaires à l'échelle nationale, ainsi que pour la gestion des déchets et le soutien au programme. Le contrat, décerné par l'Office of Environmental Management du département de l'Énergie des États-Unis, a été obtenu par l'entremise de sa filiale Atkins Nuclear Secured Holdings Corporation. Ce contrat à fournisseurs multiples comporte une durée de dix ans et un plafond maximum de 3 milliards de dollars américains, répartis entre neuf entreprises. Ce contrat est du ressort de SNCL Services d'ingénierie, la pierre angulaire de notre stratégie visant à augmenter la croissance ainsi que le soutien de nos partenaires et clients.

« Nous sommes heureux de faire partie des soumissionnaires retenus pour assurer la désactivation, la mise hors service et l'élimination d'installations nucléaires pour le département de l'Énergie des États-Unis afin de réduire les risques environnementaux, a déclaré Sandy Taylor, président du secteur Énergie nucléaire de SNC-Lavalin. La gestion des déchets et la mise hors service constituent une part importante et croissante des activités nucléaires de SNC-Lavalin, et ce contrat renforce notre position dans cet important marché. » Avant d'obtenir ce contrat de désactivation, de mise hors service et d'élimination, SNC-Lavalin avait déjà remporté un contrat auprès de l'Office of Environmental Management du département de l'Énergie des États-Unis.

« Cela fait plus que 25 ans que nous travaillons sur certains des plus difficiles défis en matière d'assainissement et de mise hors service nucléaire pour le département de l'Énergie. Nous sommes heureux de continuer à soutenir l'Office of Environmental Management dans le cadre de ce nouveau volet de leur contrat d'assainissement nucléaire national à livraison indéterminée/quantité indéterminée (IDIQ) », a ajouté Tom Jouvanis, président, Atkins Nuclear Secured.

L'Office of Environmental Management du département de l'Énergie des États-Unis émettra des ordres de travail pour la désactivation, la mise hors service et l'élimination des anciennes installations excédentaires faisant partie du réseau de l'Office of Environmental Management. Ce soutien sera également offert à la National Nuclear Security Administration (NNSA), l'Office of Naval Reactors (NR) et l'Office of Science (SC), ainsi qu'à d'autres bureaux du département de l'Énergie ou d'autres agences fédérales qui pourraient demander l'assistance de l'Office of Environmental Management pour répondre à leurs besoins en matière de désactivation, de mise hors service et d'élimination.

À propos d'Atkins Nuclear Secured

Atkins Nuclear Secured Holdings Corporation est une unité d'exploitation au sein du secteur Énergie nucléaire mondial de SNC-Lavalin; elle vise le marché de l'administration fédérale américaine. Spécialisée dans les exploitations nucléaires, la conception de processus d'ingénierie, la gestion de déchets, la caractérisation, le transport, l'élimination et les technologies relatives aux déchets à haute activité, Nuclear Secured est l'un des partenaires de l'équipe responsable du contrat de gestion des réservoirs de stockage à Hanford. Elle dirige également les équipes responsables de la gestion des usines DUF6 de Portsmouth et de Paducah, ainsi que de celle des Laboratoires Nucléaires Canadiens en Ontario, en plus de gérer le projet U-233 à Oak Ridge, au Tennessee. Chez Atkins Nuclear Secured, nous réalisons pour les gouvernements fédéraux des projets techniquement complexes et à haut degré de risque, et cela de manière totalement sécuritaire. SNC-Lavalin a acquis WS Atkins plc le 3 juillet 2017.

À propos d'Atkins

Atkins (www.atkinsglobal.com) est l'une des sociétés de services-conseils en matière de conception, d'ingénierie et de gestion de projet les plus respectées du monde et compte plus de 18 300 employés au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et Afrique, en Asie-Pacifique et en Europe. Atkins établit des partenariats de confiance à long terme afin de créer un monde où la concrétisation de nos idées améliore des vies. Vous pouvez consulter les projets récents d'Atkins ici.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une Société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

