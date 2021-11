SNC-Lavalin obtient un contrat de services d'ingénierie générale d'une valeur de 25 M$ US du Georgia Department of Transportation

MONTRÉAL, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a obtenu un contrat de services d'ingénierie générale du Georgia Department of Transportation (GDOT) pour la région de la plaine côtière, couvrant le tiers sud de l'État. La Société soutient le GDOT depuis 1973.

« Ayant réalisé de grands projets routiers pour des clients du secteur public à l'échelle mondiale, nous disposons d'une expertise et de ressources approfondies dans le secteur des transports, l'un de nos principaux marchés finaux, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nous nous sommes toujours efforcés d'aider à concevoir des infrastructures sécuritaires et durables pour répondre aux besoins des collectivités locales en fournissant aux décideurs des technologies et des solutions afin de faire des choix de conception plus éclairés, de produire de meilleurs résultats et d'optimiser l'efficacité. »

Dans le cadre du contrat de marché de clientèle triennal assorti d'un plafond de 25 millions de dollars, la Société fournira des services généraux de conception architecturale et technique sur appel au Office of Program Delivery du GDOT. Cela peut comprendre la conception des routes et des ponts, des études environnementales techniques, la coordination des services publics, l'ingénierie de la circulation et le soutien du système de transport intelligents (STI).

« Nous avons fourni des ressources et des services dans le cadre de 17 contrats sur appel pour plusieurs bureaux du GDOT, a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à offrir au GDOT des services qui répondent à leurs besoins, notamment en les aidant à gérer et à respecter leurs calendriers de projet et leurs budgets ainsi qu'à fournir des ressources. »

