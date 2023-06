MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a obtenu un contrat de services de consultation en gestion de projet (CGP) du ministère de la Culture de l'Arabie saoudite pour soutenir le développement de la ville historique de Djeddah, qui est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le programme de développement de la ville historique de Djeddah vise à revitaliser l'espace de vie de la ville en attirant de nouvelles entreprises et de nouveaux projets culturels basés sur une vision moderne de l'urbanisme et de la conservation de la nature en phase avec les besoins de la population.

La ville historique de Djeddah, connue localement sous le nom d'Al-Balad (la ville), est située sur la rive est de la mer Rouge et a été établie au VIIe siècle après J.-C. comme port majeur pour les routes commerciales de l'océan Indien, acheminant les marchandises de Djeddah à la ville sainte de La Mecque. Le projet vise à créer un environnement intégré à la ville historique de Djeddah qui comporte de multiples composantes naturelles, notamment 5 kilomètres de secteurs riverains aménagés, d'espaces verts et de jardins ouverts couvrant 15 % de la superficie totale de la zone du projet de 2,5 kilomètres carrés.

Dans le cadre de ce contrat de deux ans, SNC-Lavalin fournira des services de CGP pour le programme de développement de la ville historique de Djeddah, y compris des services de consultation sur les projets et les coûts pour les services publics de l'ensemble du site, la gestion de la conception, l'établissement de programmes et les processus et procédures de gouvernance. De plus, SNC-Lavalin supervisera la coordination avec les parties prenantes du programme, du développement immobilier à l'infrastructure, en passant par le domaine public et le paysage, afin de s'assurer que les mesures de protection des bâtiments historiques et non historiques sont respectées. Ces services seront réalisés tout au long des phases de planification générale, de conception, d'appel d'offres et de construction.

« Façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent est notre étoile du Nord pour ce qui est d'avoir un impact à long terme dans les collectivités où nous menons nos activités, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. La réhabilitation de la ville historique de Djeddah est un projet important qui mettra en valeur le patrimoine culturel authentique du Royaume et appuiera son programme de développement socioéconomique en offrant d'excellentes possibilités aux résidents, aux visiteurs et aux entrepreneurs. Nous sommes fiers de travailler avec le ministère de la Culture sur ce site du patrimoine mondial et de contribuer à léguer un héritage durable aux générations futures en Arabie saoudite. »

La ville historique de Djeddah devrait devenir un incubateur pour les entrepreneurs et les artistes saoudiens, où ils pourront se rencontrer au sein d'une communauté créative qui allie le patrimoine national à la nature et à la conception architecturale contemporaine. La région compte plus de 600 bâtiments historiques, 36 mosquées historiques et 5 marchés historiques importants. On y retrouve également d'anciens corridors, places et sites d'importance historique. Les travaux du projet s'étendront sur les 15 prochaines années, au cours desquelles la ville historique de Djeddah sera développée en fonction de multiples volets, notamment l'infrastructure et les services, le développement du domaine naturel et environnemental, l'amélioration de la qualité de vie et l'amélioration des aspects urbains.

« Le Royaume d'Arabie saoudite possède une riche culture façonnée par la diversité de sa population et de son environnement bâti. Le programme de développement de la ville historique de Djeddah jouera un rôle clé dans le soutien des objectifs du plan "Saudi Vision 2030" de l'Arabie saoudite, qui consiste à améliorer la qualité de vie dans la zone historique de la ville et à stimuler le tourisme culturel, a déclaré Philip Hoare, président, Services d'ingénierie, Royaume-Uni et Europe, Moyen-Orient, Inde et Canada, SNC-Lavalin. En combinant notre savoir-faire mondial et nos connaissances locales, nous pouvons accroître l'efficacité et la valeur tout au long du projet, en adoptant une approche de gestion de programme et de projet entièrement intégrée soutenue par des solutions numériques et des pratiques exemplaires visant un avenir carboneutre. »

En plus de la ville historique de Djeddah, le Groupe SNC-Lavalin, y compris Atkins et Faithful+Gould, a soutenu des projets de restauration dans deux des plus importants sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Arabie saoudite. Le Groupe est le principal consultant en planification générale pour Diriyah, une destination polyvalente, historique, culturelle et liée au mode de vie de 11 kilomètres carrés créée dans un style architectural Nadji qui met en valeur le patrimoine authentique du Royaume. Au cours des trois dernières années, SNC-Lavalin a collaboré avec la Commission royale pour AlUla afin de réaliser une transformation durable de la région d'AlUla en tant que destination de premier plan du patrimoine mondial culturel et naturel. Cela comprend la gestion des coûts, des programmes et des projets, des services-conseils, la planification générale et la supervision de la construction.

