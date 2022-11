MONTRÉAL , le 23 nov. 2022 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a obtenu un contrat de 62 millions de dollars US par l'Army Corps of Engineers des États-Unis (USACE) afin de fournir les services initiaux d'équipement et de transition pour le remplacement du General Leonard Wood Army Community Hospital (GLWACH) dans l'État du Missouri. La Société fournira les services complets nécessaires à la transition d'environ 1 156 employés de l'ancien établissement et des locaux médicaux périphériques vers l'établissement de pointe nouvellement construit du GLWACH.

« SNC-Lavalin est un chef de file dans la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien d'installations de santé publique, tant à l'échelle locale que mondiale, et travaille depuis longtemps à des projets qui ont des répercussions positives et durables sur les collectivités qu'elle sert, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Ces types de projets illustrent la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients, et nous sommes honorés de continuer à soutenir les investissements du département de la Défense des États-Unis pour la modernisation et le remplacement de ses établissements de santé. »

Le remplacement du GLWACH est le plus important projet attribué dans le cadre du contrat MATOC III de dotation et de transition, qui est un contrat de commande pour tâches à fournisseurs multiples (MATOC). Le projet remplace un établissement vieux de 40 ans par un nouveau campus médical moderne conçu pour accueillir 5 700 militaires en service actif, 20 400 stagiaires et leurs familles. Les travaux comprennent des services complets de gestion de projet, soit la planification de l'équipement à usage médical et non médical, l'achat de mobilier et d'équipement, la planification de la transition et le déménagement, l'installation, la mise à l'essai, la formation, l'entreposage, la rotation finale et la fermeture.

« Nous nous sommes établis comme un partenaire de confiance pour le département de la Défense dans le monde entier, notamment en travaillant aux États-Unis, en Allemagne et en Corée dans le cadre des contrats MATOC I et II, a déclaré George Nash, chef de la direction d'Atkins, Amérique du Nord. Nous sommes fiers de participer à cette mission essentielle pour veiller à l'accessibilité aux soins de santé pour les militaires, membres de la marine et des forces aériennes, et à leurs personnes à charge et survivants. »

Le nouvel établissement du GLWACH, d'une valeur de 302 millions de dollars US, est situé à Fort Leonard Wood, au Missouri. Il comprend un hôpital de 235 400 pieds carrés, une clinique de 193 300 pieds carrés, une centrale énergétique, des génératrices auxiliaires d'urgence, un garage d'ambulance à cinq places, une hélisurface et des installations de soutien.

La Société a déjà fourni son expertise pour des services d'équipement et de transition à des hôpitaux militaires américains, dont le Weed Army Community Hospital et la Mary E. Walker Clinic à Fort Irwin, en Californie, et le Brian D. Allgood Army Community Hospital au Camp Humphreys, en Corée du Sud. L'équipe de l'exploitation en matière de soins de santé a réalisé 22 projets de services d'équipement et de transition au cours des 10 dernières années.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, mise hors service et capital -- et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias, Harold Fortin, Directeur principal, Relations médias, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]