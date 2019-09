SNC-Lavalin obtient un contrat dans le secteur du pétrole et du gaz d'Al Yasat Petroleum, aux Émirats arabes unis

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) annonce aujourd'hui qu'elle a remporté un contrat de services d'ingénierie générale, de gestion de projet et de services de soutien technique d'Al Yasat Petroleum, une coentreprise formée du groupe Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et de China National Petroleum Corporation (CNPC). La valeur est estimée à environ 52 millions de dollars CA.

En vertu de l'entente de trois ans, qui peut être prolongée de deux ans, SNC-Lavalin fera équipe avec Al Yasat Petroleum afin de prolonger le volet d'ingénierie et de soutien au projet, conformément au modèle d'exploitation à croissance intelligente d'Al Yasat. L'énoncé des travaux comprend les études conceptuelles et la conception, les études d'avant-projet (ÉAP), la planification de l'exécution, ainsi que l'ingénierie détaillée pour les petits travaux et les études spécialisées. SNC-Lavalin appuiera Al Yasat dans la gestion de la sous-traitance, des services d'approvisionnement et des études de marché. Dans le cadre de cette entente, SNC-Lavalin fournira également son expertise numérique pour aider Al Yasat dans son ambitieux plan de transformation numérique utilisant les plus récentes technologies. Le soutien au projet comprend les services aux projets et la dotation en personnel nécessaire pour l'équipe intégrée de gestion de projet.

« Notre présence au Moyen-Orient de plus de 50 ans nous a permis d'acquérir la réputation de créer de la valeur à long terme pour les plus importantes sociétés pétrolières nationales et internationales. L'obtention de ce contrat renforce notre feuille de route exemplaire et notre approche stratégique pour assurer la croissance de nos activités de services-conseils et de services d'ingénierie, a déclaré Craig Muir, président, Ressources, SNC-Lavalin. Nous sommes fiers de soutenir Al Yasat Petroleum pour ce projet, et nous veillerons à sa réalisation conformément aux normes de qualité les plus rigoureuses en combinant notre savoir-faire traditionnel en ingénierie aux solutions novatrices et aux technologies numériques. »

Couvrant deux zones de concession à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, Al Yasat met l'accent sur l'exploration et le développement efficaces de nouveaux projets, sur terre et en mer. La zone de concession sur terre est située au sud-ouest d'Abu Dhabi et mesure 7 800 km². La zone de concession en mer est située au nord-ouest d'Abu Dhabi et couvre six champs dont la superficie totale est de 582 km². La zone en mer est composée des champs Bu Haseer, Belbazem, Umm Al Dholou, Umm Al Salsal et Yaser.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, la vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. Nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources. www.snclavalin.com

