MONTRÉAL, le 21 sept. 2020 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a obtenu un accord-cadre international pour assurer la prestation de services-conseils en ingénierie au groupe d'exploitation Productions et Opérations (P&O) de bp, en vue d'aider l'entreprise d'énergie intégrée à optimiser la valeur de ses actifs. Pour exécuter les travaux, SNC-Lavalin s'appuiera sur son expérience mondiale en ingénierie et fera appel aux experts de l'industrie dans les domaines de la consultation technique spécialisée, de l'intégrité des actifs et des solutions à faibles émissions de carbone.

La portée des travaux couvre le soutien en ingénierie pour l'ensemble des actifs opérationnels de la bp. Les services multidisciplinaires comprendront l'ingénierie générale et le développement technique spécialisé pour aider la bp à réaliser ses activités de façon à assurer leur efficacité et leur fiabilité et à maintenir une sécurité maximale, tout en réduisant les émissions de carbone.

« Au cours des 40 dernières années, nous avons fourni à la bp du soutien dans le cadre de ses activités et de ses projets pour l'aider à maintenir ses actifs selon les normes de sécurité les plus élevées et nous avons hâte de continuer à renforcer notre relation, a déclaré Craig Muir, président du secteur Ressources à SNC-Lavalin. Cet accord-cadre s'inscrit dans notre nouvelle stratégie Ressources qui met l'accent sur la transformation de notre activité vers une offre purement Services. Il démontre également les mesures pragmatiques prises au sein du secteur de l'énergie, dans un contexte où les grandes entreprises font la transition vers la réduction des émissions de carbone et continuent à stimuler l'économie. »

