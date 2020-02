SNC-Lavalin obtient quatre contrats de Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)

MONTRÉAL, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer que sa filiale détenue en propriété exclusive Candu Énergy inc. a obtenu quatre contrats de la part de Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (KHNP), d'une valeur totale d'environ 22 millions de dollars. Les contrats comprennent plusieurs campagnes d'inspections sur le terrain, une évaluation prolongée des activités et des mises à jour des codes informatiques de thermohydraulique. Les inspections garantiront à KHNP et à l'organisme de réglementation nucléaire de la Corée que les réacteurs nucléaires CANDU® sur le site de Wolsong continueront de fonctionner en toute sécurité jusqu'à la prochaine inspection prévue. Tous les contrats sont du ressort de SNCL Services d'ingénierie, la pierre angulaire de notre stratégie visant à augmenter la croissance ainsi que le soutien de notre partenaire et client.

SNC-Lavalin inspectera les canaux de combustible et effectuera des campagnes d'échantillonnage des tubes de force pour les réacteurs 2, 3 et 4 de Wolsong, le tout à compter de 2020. Une analyse et une évaluation techniques seront effectuées sur les canaux de combustible et leurs composants (y compris les tubes de calandre) pour les réacteurs 2, 3 et 4 de Wolsong. La mise à jour des codes informatiques de thermohydraulique (CATHENA et NUCIRC) permettra à KHNP d'actualiser le rapport d'analyse de la sécurité pour les réacteurs 2, 3 et 4 de Wolsong.

« Nous sommes toujours fiers d'avoir l'occasion de soutenir KHNP et les réacteurs CANDU à Wolsong, comme nous le faisons depuis des décennies en toute sécurité, a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. SNC-Lavalin mène ces campagnes depuis plus de 20 ans et continue de réaliser ces inspections sur les réacteurs CANDU nationaux et internationaux à l'aide des plus récents outils et technologies, qui permettent des inspections et des essais non destructifs. »

KHNP détient et exploite les centrales nucléaires CANDU de Wolsong. Les quatre réacteurs de Wolsong sont des réacteurs CANDU 6 de 700 MWe. Les réacteurs 2, 3 et 4 ont été mis en service en 1997, 1998 et 1999, respectivement. Les réacteurs CANDU produisent de l'énergie propre à faibles émissions de carbone et ont été conçus pour être exploités à bas coût et de façon efficace pendant une période supplémentaire pouvant aller jusqu'à 30 ans, mais doivent être mis hors service à mi-vie pendant une période prolongée afin de remplacer les canaux de combustible. SNC-Lavalin est le dépositaire de la technologie canadienne de réacteurs nucléaires CANDU.

