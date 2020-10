MONTRÉAL, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin a obtenu le mandat de consultant principal de la part de la Qiddiya Investment Company (QIC), pour la conception du projet de parc thématique de Six Flags à Qiddiya, au sud-ouest de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite.

Dans le cadre de ce contrat de trois ans, la Société fournira des services-conseils intégrés en conception, en supervision de construction et en gestion des coûts. La portée des travaux inclut des infrastructures nécessaires et du domaine public dans la zone désignée - conjointement avec la validation des travaux de préconception - ainsi que l'élaboration des méthodes d'évaluation environnementale et de durabilité, des critères de conception et des normes du projet.

Le parc Qiddiya de Six Flags devrait ouvrir ses portes lors de la première phase de Qiddiya - appelée à devenir la capitale du divertissement, du sport et des arts du royaume saoudien. Le parc s'étendra sur 32 hectares (79 acres) et comprendra 28 manèges et attractions thématiques uniques, répartis sur six territoires : la City of Thrills, les Discovery Springs, le Steam Town, les Twilight Gardens, la Valley of Fortune et la Grand Exposition. Le parc thématique fournira à la population saoudienne de nombreuses possibilités récréatives et professionnelles, et mettra en vedette plusieurs attractions inédites dont le Falcon's Flight, les plus longues, hautes et rapides montagnes russes du monde.

« Le gain de ce mandat témoigne de notre feuille de route exceptionnelle en matière de réalisation de projets phares à l'échelle mondiale, mais aussi de la justesse de notre approche axée sur le marché et visant à promouvoir une croissance commerciale dynamique et durable au Moyen-Orient », a déclaré Philip Hoare, président d'Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin. « Nous sommes fiers de collaborer avec Qiddiya sur ce projet unique, qui vient soutenir le plan "Saudi Vision 2030" de l'Arabie saoudite et l'accélération du programme de diversification économique du pays. »

La Qiddiya Investment Company (QIC) est l'entité dirigeante du développement de Qiddiya - qui hébergera les expériences les plus novatrices et perturbatrices en matière de divertissement, de sports et d'arts en Arabie saoudite. En tant que pilier fondateur du plan Vision 2030, Qiddiya a un double objectif économique et social : 1) faire progresser la diversification économique et 2) ouvrir de nouvelles avenues professionnelles tout en enrichissant la vie des jeunes du Royaume.

La relation entre la Société et Qiddiya a débuté en 2019, lorsqu'elle a commencé à fournir des services de plan directeur et d'ingénierie d'infrastructures à la communauté des développeurs de la destination touristique.

