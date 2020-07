MONTRÉAL, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a obtenu un contrat pour la conception détaillée, la fabrication/production et le premier déploiement commercial du nouvel outil PRECISE (équipement d'échantillonnage en circonférence de tube de force) à la centrale nucléaire de Darlington d'Ontario Power Generation à partir du début de l'année 2021. Ce contrat s'aligne parfaitement avec la nouvelle stratégie de la Société visant à renforcer la croissance et à aller de l'avant avec les services d'ingénierie.

PRECISE est un outil novateur d'inspection des réacteurs de prochaine génération conçu par SNC-Lavalin qui permet de prélever des échantillons de l'intérieur du cœur du réacteur et d'évaluer en place la durée de vie des frontières de pression de la matière contenue dans les assemblages de canaux de combustible.

« Nous valorisons l'innovation, et PRECISE démontrera sa valeur en tant qu'outil important permettant de soutenir la poursuite des activités de Darlington en toute sécurité, a déclaré Sandy Taylor, président du secteur Énergie nucléaire de SNC-Lavalin. Ce contrat démontre comment les solutions axées sur la résolution de problèmes que nous proposons à nos clients et des outils comme PRECISE permettent à SNC-Lavalin de constamment se démarquer. Nous apprécions la confiance qu'Ontario Power Generation manifeste envers cette méthode avant-gardiste qui profitera à tous. »

Lorsqu'ils sont en service, les canaux de combustible sont exposés à des mécanismes de vieillissement et nécessitent donc des inspections régulières et proactives afin de surveiller leur état et de démontrer leur aptitude fonctionnelle pendant la durée de vie du réacteur. Ces inspections se font par « grattage », une opération qui consiste à vider les canaux de leur combustible et à prendre périodiquement plusieurs échantillons du diamètre intérieur du tube de force. L'outil PRECISE permet de prélever plusieurs échantillons en même temps, réduisant ainsi la dose radiologique reçue par les travailleurs et la durée du cycle d'un réacteur. Les opérations à distance et automatisées permettent à PRECISE de fonctionner à la fois dans des environnements mouillés (lorsque les frontières de pression sont intactes) et humides (lorsque les canaux sont drainés et isolés), avec une traçabilité et une capacité de captage de 100 %. La conception éprouvée réagit rapidement et de façon fiable à l'évolution des conditions de la surface des tubes de force dans les canaux de combustible et permet de réduire de 75 % le temps passé dans un canal par rapport aux anciens outils.

