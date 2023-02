MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a été nommée entreprise partenaire de réalisation pour THE LINE à NEOM, au Royaume d'Arabie saoudite. Révolution de civilisation sans routes, ni voitures, ni émissions, THE LINE est prévu pour offrir une expérience de vie urbaine sans précédent.

THE LINE est un développement urbain linéaire qui, une fois complété, sera une ville cognitive de 170 kilomètres de long et de 200 mètres de large, alimentée à l'énergie propre à 100 %. Le projet, qui pourra éventuellement accueillir neuf millions d'habitants, est construit sur une superficie terrestre de 34 kilomètres carrés, une empreinte sans précédent par rapport à d'autres villes de même capacité. Conçu en harmonie avec la nature au lieu de l'exploiter, THE LINE sera entouré de vastes zones protégées de classe mondiale, car 95 % de la région environnante de NEOM sera protégée aux fins de conservation.

SNC-Lavalin s'est vu confier un contrat de cinq ans en vertu d'un accord-cadre pour des services de consultation sur THE LINE. En collaboration avec NEOM et d'autres organisations partenaires de réalisation, SNC-Lavalin fournira des services de consultation en gestion de projet et de construction pour la conception, l'approvisionnement, la construction, la mise à l'essai et la mise en service du projet, ainsi que la gestion des interfaces critiques que la cité linéaire partage avec la logistique et les projets adjacents de NEOM. Le projet a adopté un modèle de réalisation hautement collaboratif en raison de l'échelle, la complexité, la chaîne d'approvisionnement et les exigences en matière d'innovation.

« Avec sa vision pour façonner une société durable, SNC-Lavalin s'est engagée à aider les gouvernements et le secteur privé à atteindre leurs objectifs carboneutralité en fournissant notre savoir-faire mondial et des solutions de calibre mondial en matière de développement durable, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC‑Lavalin. THE LINE est une composante centrale de NEOM, qui est elle-même un des plus grands projets du plan "Saudi Vision 2030". La ville cognitive linéaire jouera un rôle considérable en aidant le projet NEOM à propulser le programme de diversification économique du Royaume, redéfinissant l'expérience de vie urbaine, stimulant le tourisme et créant des possibilités d'emploi pour le peuple d'Arabie saoudite. »

THE LINE offre une nouvelle approche de la conception urbaine. L'idée de superposer les fonctions de la ville verticalement tout en donnant aux gens la possibilité de se déplacer harmonieusement dans les trois dimensions (haut, bas ou au travers) pour y accéder est un concept appelé « urbanisme à gravité zéro ». L'infrastructure du développement sera intégrée à une technologie durable et intelligente comprenant des services publics essentiels et des services de transport, créant des collectivités et des domaines publics sans voitures.

« THE LINE est véritablement un projet révolutionnaire et une première mondiale et nous sommes fiers d'avoir l'occasion d'apporter notre savoir-faire mondial en matière d'ingénierie, de numérique et de net zéro pour aider à créer un héritage durable pour le Royaume et ses habitants, a déclaré Philip Hoare, président, Services d'ingénierie, Royaume-Uni et Europe, Moyen-Orient, Inde et Canada, SNC-Lavalin. En tant qu'organisation partenaire de réalisation, nous travaillerons en étroite collaboration avec NEOM et nos partenaires pour lier individus, données et technologie de façon fluide, afin de stimuler l'innovation et la valeur, et amener de l'efficacité et de la certitude au projet. Notre intention commune est de transformer radicalement la façon dont les grands projets d'infrastructure sont réalisés, et avec sa vision et sa complexité, THE LINE offre une excellente occasion de démontrer ce que notre industrie peut accomplir. »

SNC-Lavalin a élaboré le programme « Ingénierie Net Zéro » à l'échelle mondiale, qui vise à mener l'industrie de l'ingénierie à atteindre la carboneutralité le plus rapidement possible, en aidant les clients à gérer les risques climatiques et à renforcer leur résilience climatique. Par ses services-conseils, de consultation et environnementaux, la Société aide également ses clients à libérer la valeur de leurs projets et à en transformer les résultats par l'adoption de méthodes avancées d'analyse des données en temps réel, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, afin d'améliorer la priorisation des tâches, de soutenir la prise de décision en amont et de bonifier la collaboration.

Fermement engagée à soutenir la croissance économique de l'Arabie saoudite, SNC-Lavalin a étendu sa présence locale au Royaume avec des bureaux régionaux à Riyad, à Jeddah et à Al Khobar, soutenant des clients dans les secteurs des bâtiments et lieux, des transports, de l'énergie et de l'eau. Parmi les principaux projets de la Société en Arabie saoudite, mentionnons la porte de Diriyah, le parc thématique Qiddiya de Six Flags, le métro de Riyad et l'aéroport international Roi-Abdulaziz.

