MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, est heureuse d'annoncer sa nomination à titre de fournisseur agréé, pour une période de quatre ans, au sein du Cadre no 3 en matière de services-conseils en gestion (ou MCF3 - RM6187) des Services commerciaux de la Couronne au Royaume-Uni, organisme responsable de l'approvisionnement pour le gouvernement central et les marchés publics. La nomination est effective par l'entremise d'Atkins, un membre du Groupe SNC-Lavalin, et s'inscrit dans la continuité de notre fourniture de services consultatifs au gouvernement du R.-U depuis quinze ans.

« SNC-Lavalin est fière de maintenir cette relation solide et à long terme avec les ministères et les organisations du secteur public au Royaume-Uni, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Cela réitère la valeur que nous créons grâce à l'étendue et à la profondeur de nos capacités, en offrant constamment des services de grande qualité à nos clients. »

Les Services commerciaux de la Couronne sont le plus grand organisme responsable de l'approvisionnement pour les marchés publics au Royaume-Uni. Son cadre MCF3 permet aux organismes du secteur public d'accéder à des services de consultation rentables et concurrentiels à partir d'un registre de fournisseurs préapprouvés. SNC-Lavalin offrira désormais des services pour des programmes complexes et transformationnels, ainsi que pour d'autres concernant le développement environnemental, durable et socioéconomique.

« Les Services d'ingénierie de SNC-Lavalin possèdent une vaste expérience de travail avec les ministères et organismes du secteur public au Royaume-Uni, a déclaré Philip Hoare, président, Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin. Cet agrément nous permettra d'accroître nos activités au sein de ce secteur et de relever certains de ses plus grands défis, y compris les efforts visant à réaliser les ambitions de carboneutralité du Royaume-Uni. Nous avons hâte de partager notre expertise et fournir des conseils indépendants, afin d'élaborer et exécuter des programmes et projets qui procureront des avantages tangibles ».

Au cours des quinze dernières années, SNC-Lavalin a fourni des services de consultation en gestion à des organisations du secteur public par le biais de différents cadres procéduraux des Services commerciaux de la Couronne, y compris les deux remplacés par cette nouvelle convention. Cette nomination s'appuie sur tout le travail déjà en cours pour soutenir le gouvernement et le secteur public britanniques, y compris sa récente nomination par l'agence immobilière du gouvernement britannique en tant que partenaire pour l'exécution de son programme de zéro émission nette et de remplacement en fin de cycle de vie.

