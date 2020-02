SNC-Lavalin nomme trois nouveaux membres à son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer les nominations de M. Gary C. Baughman, M. Chris Clark et M. Mike Pederson à titre de membres de son conseil d'administration, dans le cadre du processus continu de renouvellement visant à répondre aux besoins évolutifs de la Société et à soutenir ses objectifs stratégiques et sa viabilité à long terme.

Les trois candidats nommés au conseil d'administration se présenteront à l'élection par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de SNC-Lavalin, le 7 mai 2020 prochain. M. Jacques Bougie, Mme Catherine J. Hughes, M. Alain Rhéaume et M. Eric D. Siegel, actuellement membres du conseil, ne sont pas candidats à la réélection. Le conseil d'administration met toujours l'accent sur le processus de renouvellement continu, afin d'améliorer davantage les aptitudes et les compétences requises pour appuyer la nouvelle orientation prise par la Société.

« Au nom du conseil d'administration et de la direction de SNC-Lavalin, je tiens à remercier les membres du conseil qui nous quittent, pour leur leadership constant et leurs conseils avisés tout au long d'une période difficile de l'histoire de la Société », a déclaré le président du conseil, Kevin Lynch.

M. Baughman apporte une vaste expérience internationale dans l'industrie de l'ingénierie, mais aussi de la construction, de l'exploitation, de l'entretien et de l'environnement. De 2017 à 2019, il a été président et chef de la direction d'APTIM, un fournisseur d'envergure mondiale de services de conception, de construction, de réhabilitation environnementale et d'entretien, basé au Texas et exerçant ses activités dans 90 emplacements à travers le monde. De 2015 à 2017, il a été chef de la direction, Amériques pour M+W Group, une entreprise mondiale d'ingénierie de haute technologie. M. Baughman a également été vice-président directeur d'Aecom de 2012 à 2015, où il était responsable de la croissance pour le marché des produits industriels dans les Amériques, mais aussi pour le marché des produits chimiques/pharmaceutiques à l'échelle mondiale. Il a commencé sa carrière à Fluor Corporation, où il a occupé pendant 14 ans diverses fonctions dont celles de directeur principal, Développement mondial.

M. Clark est l'ancien chef de la direction de PricewaterhouseCoopers Canada et possède une vaste expérience des conseils d'administration, siégeant aux conseils de certaines des plus grandes entreprises canadiennes. Il siège actuellement aux conseils d'administration de Propriétés de Choix FPI, d'Air Canada et des Compagnies Loblaw. Il est un ancien membre des conseils d'Hydro One, de Brookfield Office Properties et de Financière IGM. M. Clark a été à l'emploi de PwC pendant 31 ans, où il a assumé les fonctions d'associé directeur national, Services de consultation financière et d'associé directeur, avant d'être chef de la direction de 2005 à 2011.

M. Pederson possède une vaste expérience dans des rôles de leadership au sein de grandes institutions de services financiers. Au cours de son mandat à titre de chef de la direction de la Banque TD de 2013 à 2017, la banque a constamment surpassé ses pairs en ce qui concerne la croissance des bénéfices et des revenus et a réalisé des gains importants de parts de marché dans presque toutes les catégories de produits. Avant de se joindre à la Banque TD, M. Pederson a été directeur général de Barclays plc de 2002 à 2007, et a occupé divers postes à la CIBC entre 1988 et 2001. M. Pederson est actuellement président du conseil d'administration de la Banque de développement du Canada et membre du conseil d'administration du Groupe CGI.

« Ces nominations témoignent de l'engagement du conseil à appuyer la Société dans sa nouvelle orientation stratégique axée sur les services d'ingénierie, en rassemblant des aptitudes et des compétences pertinentes qui fourniront à la haute direction une supervision et des conseils à valeur ajoutée, a déclaré Kevin Lynch, président du Conseil. Nous vivons une période charnière dans l'évolution de SNC-Lavalin, et le conseil se réjouit à l'idée de travailler avec ces personnes qui apportent une vaste expertise dans les domaines des opérations mondiales, de l'ingénierie, des services financiers et de la gouvernance de conseils d'administration - un atout qui servira à stimuler notre motivation et notre volonté de mettre en œuvre notre stratégie. »

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde.

