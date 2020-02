SNC-Lavalin nomme Jeff Bell au poste de chef des affaires financières

MONTRÉAL, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui la nomination de Jeff Bell au poste de chef des affaires financières, dans le cadre d'un processus de renouvellement continu à l'échelon de la haute direction visant à appuyer la mise en œuvre de la nouvelle orientation stratégique de l'entreprise. Son mandat commencera le 14 avril.

Natif de Barrie, en Ontario, et ancien chef des affaires financières de groupe chez Centrica plc, société de services énergétiques figurant à l'indice FTSE, M. Bell se joindra d'abord à SNC-Lavalin à titre de vice-président directeur le 11 février 2020. Il travaillera en étroite collaboration avec Sylvain Girard, chef des affaires financières actuel de l'entreprise, pour assurer un processus de transition en douceur avant d'assumer ses nouvelles fonctions de chef des affaires financières en avril.

« Je suis très heureux d'accueillir Jeff Bell à titre de chef des affaires financières en cette période charnière pour SNC-Lavalin, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. Jeff apporte une précieuse expérience de leadership à titre d'ancien chef des affaires financières de groupe d'une société mondiale de services et de solutions énergétiques. SNC-Lavalin se concentre sur l'expansion de ses services d'ingénierie à fort potentiel dans des régions géographiques clés partout dans le monde, un objectif que Jeff est à même de remplir. En tant que Canadien, il est au fait des racines profondes de l'entreprise en tant que société d'ingénierie mondiale établie à Montréal et il est conscient de l'importance du marché canadien pour son succès. »

La nomination de M. Bell à titre de chef des affaires financières fait suite à un certain nombre de nominations récentes à l'échelon de la haute direction, y compris celle de Charlene A. Ripley à titre de vice-présidente directrice et chef du contentieux, et celle de Louis Véronneau, au nouveau rôle de chef de la transformation. M. Véronneau, qui assume ses nouvelles fonctions depuis le 3 février, est chargé de réaligner rapidement la structure organisationnelle et les actifs de l'entreprise en fonction de sa nouvelle orientation stratégique.

En juillet 2019, SNC-Lavalin a annoncé une nouvelle orientation stratégique axée sur l'atténuation des risques des activités et la priorisation des secteurs en haute croissance et à fort rendement de l'entreprise, y compris les secteurs Ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), Énergie nucléaire et Services d'infrastructures. La nouvelle stratégie comporte trois composantes principales, à savoir : i - réorganisation de l'entreprise en deux secteurs d'activité distincts, soit SNCL Services d'ingénierie et SNCL Projets, qui est responsable de la réalisation des derniers contrats clé en main à prix forfaitaire figurant sur le carnet de commandes; ii - abandon du modèle de contrat clé en main à prix forfaitaire; iii - exploration de toutes les options possibles pour le secteur Ressources, y compris des désinvestissements possibles ou une transition vers un modèle basé sur les services.

« Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier Sylvain Girard pour son leadership en tant que chef des affaires financières au cours des quatre dernières années et pour son engagement extraordinaire envers SNC-Lavalin dans le monde entier. Sylvain a aidé l'entreprise à traverser une période difficile et a joué un rôle déterminant à mes côtés dans la mise en œuvre de la nouvelle orientation stratégique de SNC-Lavalin, a déclaré Ian L. Edwards. Je lui souhaite la meilleure des chances dans ses projets à venir. »

À propos de Jeff Bell

M. Bell était auparavant chef des affaires financières de groupe à Centrica Plc, une entreprise britannique de solutions et de services énergétiques figurant à l'indice FTSE. En 2002, il s'est joint à l'unité Direct Energy de Centrica, à Toronto, où il a occupé divers postes de haute direction dans le domaine des finances avant de déménager au siège social de Centrica, au Royaume-Uni, en 2008. M. Bell a occupé les postes d'adjoint au chef de la direction et au directeur de la stratégie du groupe, ainsi que de directeur des finances d'entreprise et contrôleur financier du groupe avant d'être nommé chef des affaires financières en 2015. Avant de se joindre à Centrica, M. Bell, comptable professionnel agréé, a travaillé pour le Boston Consulting Group et KPMG au Canada. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts en comptabilité de l'Université de Waterloo et d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

