SNC-Lavalin nomme Ian L. Edwards au poste de président et chef de la direction

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) est heureux d'annoncer que son conseil d'administration a nommé Ian L. Edwards à titre de président et chef de la direction de la Société, avec prise d'effet immédiate.

M. Edwards avait été nommé président et chef de la direction par intérim de SNC-Lavalin le 11 juin 2019. Depuis, M. Edwards a consulté activement les investisseurs représentant la majorité des actionnaires de SNC-Lavalin et a entrepris un examen stratégique exhaustif de la Société, qui a mené à la décision du 22 juillet 2019 de se retirer du modèle de contrats clés en main à prix forfaitaire. La Société a été réorganisée en deux secteurs d'activité distincts, SNCL Services d'ingénierie et SNCL Projets.

« Au cours des derniers mois, M. Edwards a agi rapidement et de façon décisive pour élaborer une approche prospective et une nouvelle orientation stratégique pour la Société, s'appuyant sur ses dizaines d'années d'expérience dans la réalisation de projets d'ingénierie complexes partout dans le monde, sur les commentaires de hauts dirigeants et sur les considérations des actionnaires, a déclaré Kevin Lynch, président du conseil d'administration de SNC-Lavalin. SNC-Lavalin dispose maintenant d'une voie toute tracée, fondée sur l'obtention de résultats et axée stratégiquement sur la croissance durable. »

M. Lynch a ajouté : « Nous sommes convaincus que Ian est le bon leader, au bon moment, pour faire avancer la Société, et, au nom du conseil d'administration de SNC-Lavalin, nous sommes très heureux de le nommer président et chef de la direction de la Société. »

M. Edwards a déclaré : « Je suis vraiment honoré d'avoir l'occasion de diriger SNC-Lavalin, l'une des rares firmes d'ingénierie mondiales, et l'une des grandes entreprises du Canada. Je tiens à remercier nos actionnaires d'avoir pris le temps de me rencontrer au cours des derniers mois et de m'avoir fait part de leurs commentaires réfléchis. Notre nouvelle stratégie vise à optimiser ce que SNC-Lavalin fait de mieux et à générer des revenus et des flux de trésorerie constants. Je tiens également à souligner le travail acharné et le dévouement de nos employés incroyablement talentueux partout dans le monde, sans lesquels nous ne pourrions pas faire ce travail de calibre mondial que nous faisons tous les jours. Notre travail consiste maintenant à accorder une priorité continue à la mise en œuvre. Nous avons un avenir très prometteur devant nous, et j'ai hâte de travailler avec tous nos intervenants pour atteindre nos objectifs communs. »

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, la vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. Nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources. www.snclavalin.com

