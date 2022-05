MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW/ - Candu Énergie inc., membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX : SNC), a été choisie par Nuclearelectrica S.A. (SNN), exploitant de la centrale nucléaire de Cernavodã en Roumanie, pour effectuer des travaux d'optimisation de l'unité 1 du réacteur CANDU® à l'installation. SNC-Lavalin effectuera le décalage axial de plusieurs canaux de combustible dans l'unité 1 au cours d'une période de trois ans. Ces travaux sont essentiels pour permettre au réacteur CANDU, qui fournit 10 % de l'électricité de la Roumanie, de continuer à fournir un flux d'électricité fiable et ininterrompu avant la prolongation de sa durée de vie proposée. L'exécution de ces travaux maintenant permettra d'optimiser le temps et les coûts du processus de remise à neuf.

« Le secteur Énergie nucléaire de SNC-Lavalin a une forte présence mondiale sur les cinq continents, et nos clients internationaux font continuellement appel à notre expertise couvrant tout le cycle de vie des projets », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. « Ce nouveau mandat auprès de SNN permettra à la Roumanie de continuer de profiter d'une énergie nucléaire propre, efficace et abordable, à un moment où le besoin de sécurité énergétique et de sources d'électricité décarbonée n'a jamais été aussi important pour l'Europe et le monde. »

Cosmin Ghita, chef de la direction de SN Nuclearelectrica SA, a déclaré : « SN Nuclearelectrica SA a bénéficié d'une longue et fructueuse collaboration avec SNC-Lavalin et nous avons hâte d'optimiser l'unité 1 de la centrale nucléaire de Cernavodã afin de fournir une énergie propre et fiable au plus haut niveau de sûreté nucléaire, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Compte tenu de l'expertise et du personnel professionnel de SNC-Lavalin, nous sommes tout à fait convaincus que le contrat nous permettra d'obtenir les résultats escomptés en matière de stratégie, d'ingénierie et de fonctionnement. L'unité 1 de la centrale nucléaire de Cernavodã est un générateur d'électricité stratégique pour la Roumanie et nous tenons à maintenir nos normes de sûreté nucléaire élevées et nos excellents résultats. »

Le décalage axial de canal est une activité d'entretien qui ajuste l'élongation des tubes des canaux de combustible du réacteur. SNC-Lavalin a déjà effectué des travaux de reconfiguration connexes pour de nombreuses installations nucléaires. Cette activité d'entretien effectuée avant le processus remise en état rendra ce processus plus rentable et plus rapide. L'arrêt effectif de l'unité 1 de la centrale nucléaire de Cernavodã à des fins de remise en état est prévu, selon la stratégie de développement de Nuclearelectrica, tout au long de la période 2027-2029.

Dans le cadre de ce mandat, du personnel de SNC-Lavalin sera déployé à Cernavodã pour effectuer les travaux, qui s'échelonneront sur deux interruptions. SNC-Lavalin sera responsable de la conception, de la fabrication, des essais et du transport de tous les outils et accessoires qui seront utilisés pour le décalage axial requis. Les équipes de la Société effectueront également une analyse technique du réacteur, élaboreront une stratégie pour exécuter les travaux de décalage et entreprendront un examen de toute incidence sur la conception du réacteur. Le mandat s'appuie sur le travail de SNC-Lavalin pour SNN au cours des 10 dernières années, qui comprenait la prestation de services d'inspection et de remplacement des conduites d'alimentation, ainsi que des services d'inspection des canaux de combustible et des mises à niveau de la sécurité pour les réacteurs CANDU de Cernavodã.

« En tant qu'intendant et fabricant d'équipement d'origine de la technologie CANDU, nous entretenons depuis longtemps une relation fructueuse avec SNN en Roumanie depuis que ses réacteurs CANDU ont été mis en service en 1996 et 2007, et nous sommes les mieux placés pour effectuer ce travail essentiel pour le noyau de leur réacteur », a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. « Les deux réacteurs CANDU de Cernavodã fournissent 20 % de l'électricité de la Roumanie et ont permis au pays de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 10 millions de tonnes par année. Le succès de la Roumanie est un autre exemple de la raison pour laquelle nous continuons de défendre le rôle du nucléaire dans le bouquet énergétique net zéro. »

La centrale nucléaire de Cernavodã, moderne et de calibre mondial, compte deux réacteurs CANDU. Depuis son entrée en service en 1996, le réacteur de l'unité 1 a à lui seul empêché le rejet de 4 millions de tonnes de dioxyde de carbone par année, quantité qui aurait été produite si une centrale à combustible fossile avait été construite à la place. La technologie CANDU de la centrale a également amélioré l'autosuffisance énergétique de la Roumanie. Le combustible nucléaire et l'eau lourde nécessaires sont produits par la Roumanie.

Équiper les réacteurs CANDU de la Roumanie pour qu'ils continuent de servir les générations futures avec de l'énergie décarbonée fiable est un autre exemple de l'engagement de SNC-Lavalin à faire progresser les projets qui aident les clients à atteindre leurs objectifs de consommation énergétique nette zéro, comme l'indique le plan de travail Ingénierie Net Zéro de l'entreprise.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos du secteur Énergie nucléaire de SNC-Lavalin

Possédant plus de 60 ans d'expertise en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, SNC-Lavalin offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, SNC-Lavalin résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. SNC-Lavalin exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. SNC-Lavalin participe également au développement de radio-isotopes médicaux pour la recherche sur le cancer dans le cadre de son partenariat avec TerraPower.

