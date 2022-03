MONTRÉAL, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, annonce que les travaux de construction du projet d'agrandissement du terminal de l'aéroport international du sud-ouest de la Floride (RSW) ont repris. En 2016, SNC-Lavalin a remporté un contrat-cadre de services professionnels d'une durée de cinq ans pour le projet de 331 millions de dollars consacré à l'agrandissement du terminal pour le Lee County Port Authority. En raison d'un retard, le contrat a été prolongé jusqu'en 2025 et la valeur des travaux pour SNC-Lavalin dépasse légèrement les 26 millions de dollars pour le soutien qui comprend maintenant à la fois des services administratifs en conception et en construction.

« Depuis plus de 50 ans, SNC-Lavalin propose des services d'ingénierie de calibre international, des solutions novatrices et des stratégies pour établir des normes, qui contribuent à rendre le transport aérien plus sécuritaire, plus facile et plus rapide que jamais, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nous avons hâte de fournir les solutions et le soutien nécessaires à la modernisation des 'infrastructures de transport et à accroître la compétitivité mondiale dans l'industrie de l'aviation. »

Parmi les plans du projet d'agrandissement du terminal du RSW figurent le réaménagement d'une surface de plus de 164 000 pi2 et l'ajout d'un espace de 117 000 pi2 pour regrouper les points de contrôle de l'administration de la sûreté des transports dans une configuration centralisée à 16 voies. Les travaux de réaménagement permettront l'agrandissement jusqu'à 18 voies et comprennent de nouvelles passerelles qui relieront les trois halls de l'aérogare, des sièges supplémentaires et d'autres commodités pour les passagers, un espace pour les commerces et un salon classe affaires.

« À la fin de 2021, le taux d'achalandage des passagers au RSW a battu des records et dépassé les niveaux observés avant la pandémie. Le projet d'agrandissement du terminal est un élément important pour accueillir les visiteurs dans la région, dont le nombre a considérablement augmenté, a expliqué George Nash, chef de la direction d'Atkins, Amérique du Nord. Nous participons à ce projet depuis 2016 et nous sommes impatients de continuer à offrir nos services et notre expertise au RSW. »

Grâce à notre savoir-faire mondial dans le cadre de projets comme l'Aéroport international Louis-Armstrong de La Nouvelle-Orléans , l'Aéroport de Heathrow et l'Aéroport international Montréal-Trudeau, et à notre gamme complète de services d'architecture, de conception et d'ingénierie, nous sommes en mesure fournir des solutions intelligentes et rentables dans le monde entier.

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent.

