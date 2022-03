MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin Inc. (TSX : SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a obtenu un contrat de trois ans d'une valeur ne devant pas dépasser dépassant pas 10 millions de dollars américains pour aider le Texas Water Development Board (TWDB) à élaborer et à mettre à jour des cartes de zones inondables afin de soutenir la mise en œuvre du premier plan d'intervention en cas d'inondations du Texas. Dans le cadre de ce contrat, la Société réalisera des travaux d'ingénierie de base (base level engineering - BLE) à l'échelle de l'État, en soutien aux activités de cartographie des risques d'inondation et de planification afin d'enrichir les données sur les risques d'inondation et d'appliquer des stratégies d'atténuation des inondations.

« Les inondations sont l'une des catastrophes les plus fréquentes et les plus coûteuses auxquelles les collectivités sont confrontées aujourd'hui, et mettent des vies et des biens en danger, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Notre priorité est d'aider à rendre les communautés moins vulnérables face à de telles catastrophes naturelles en offrant des outils d'adaptation aux changements climatiques, des solutions novatrices et des conseils grâce à notre expertise en matière de résilience aux inondations. »

Les services contractuels comprennent la modélisation et la cartographie des zones inondables, le soutien aux programmes de subventions étatiques et fédérales du TWDB, le soutien à la planification en cas d'inondations et les activités connexes. Une part importante des travaux consistera à compléter la couverture à l'échelle étatique en matière de modélisation et de cartographie pour l'ingénierie de base, une approche combinant des données d'élévation du sol à haute résolution et une technologie de modélisation afin de créer des modèles techniques qui peuvent repérer les zones sujettes aux inondations. SNC-Lavalin fournira au TWDB des données scientifiques et de planification sur les inondations afin que les résidents du Texas soient préparés aux dangers liés aux inondations et protégés contre ceux-ci.

« Nous offrons des services de cartographie des plaines inondables à nos clients du Texas depuis près de 50 ans et nous avons vu les risques changer en fonction des nouveaux projets immobiliers, des conditions météorologiques, des limites des plaines inondables et d'autres facteurs, a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord, SNC-Lavalin. Nous continuerons à tirer parti de l'expérience en matière de résilience aux inondations à grande échelle acquise lors de l'exécution de projets semblables à travers le pays afin d'aider les collectivités de l'État à se préparer et à réagir aux inondations. »

SNC-Lavalin fournit des services novateurs similaires à des organismes, municipalités fédéraux, étatiques et locaux partout aux États-Unis et dans le monde.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise de services professionnels entièrement intégrés et de gestion de projet, exploitant des bureaux dans le monde entier et dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, technologie et données afin de concevoir, de réaliser et d'exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à snclavalin.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Renseignements: Media : Daniela Pizzuto, Directrice, Communications externes, [email protected] ; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, ext. 57553, [email protected]