MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle a finalisé le transfert d'un sixième actif détenu en partenariat public-privé (PPP), le InPower BC General Partnership à SNC-Lavalin Infrastructure Partners LP (le « Partenariat »), ce qui représente une contrepartie totale en trésorerie d'environ $ 41 millions pour SNC-Lavalin. Le InPower BC General Partnership est l'entité qui a réalisé les nouvelles installations de la centrale John Hart en Colombie-Britannique et qui en assure maintenant l'entretien.

« Ce transfert est un autre excellent exemple de la réussite du Partenariat, car il crée une valeur importante pour SNC-Lavalin et nous permet de continuer à redistribuer efficacement des capitaux dans des occasions de développement », a déclaré Stéphanie Vaillancourt, présidente, Capital et Exploitation et entretien, SNC-Lavalin. Le groupe Exploitation et entretien de SNC-Lavalin continuera de fournir des services d'entretien aux installations pendant les 11 prochaines années.

SNC-Lavalin détient une participation de 20 % dans le Partenariat qui a été lancé et annoncé le 30 juin 2017. La clôture initiale des quatre premiers actifs a eu lieu le 27 septembre 2017, et le transfert d'un cinquième actif a été effectué le 28 juin 2018.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

