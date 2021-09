MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX : SNC) annonce aujourd'hui qu'il fait partie des entreprises certifiées membres de l'équipe HOK+Arup choisies pour fournir des services d'architecte-ingénieur sur demande pour Los Angeles World Airports (LAWA), propriétaire et exploitant de l'aéroport international de Los Angeles (LAX) et de l'aéroport Van Nuys (VNY) en Californie.

« Nos clients ont confiance en notre savoir-faire dans l'ensemble des infrastructures essentielles. Nous fournissons des solutions d'ingénierie entièrement intégrées en puisant dans notre vaste expérience internationale pour offrir à nos clients des États-Unis des perspectives nouvelles et différentes », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. « Comme les infrastructures joueront un rôle central dans la reprise économique et dans la transformation du monde dans lequel nous vivons, l'obtention de ce contrat pour nos activités aux États-Unis s'inscrit dans l'objectif stratégique de SNC-Lavalin de réaliser d'importants programmes d'infrastructure pour nos clients au sein du marché américain. »

Dans le cadre de ce contrat de trois ans, l'entreprise Atkins de SNC-Lavalin fournira des services d'ingénierie civile côté piste en soutien à l'équipe HOK+Arup dans la planification et la conception de projets d'immobilisations potentiels à LAX et à VNY. Porte d'entrée de l'Amérique du Nord et de la région du Pacifique, l'aéroport international de Los Angeles (LAX) est une artère essentielle de l'infrastructure de la région. À ce titre, il doit être à la fois entretenu et modernisé pour continuer à prospérer, d'autant plus que la ville et les collectivités environnantes se préparent à accueillir les Jeux olympiques de 2028.

LAWA a choisi HOK+Arup comme architecte principal et ingénieur principal pour faire avancer la planification et la conception de ses projets d'immobilisations potentiels au cours des trois prochaines années. En créant un instrument sur demande unique et consolidé pour réaliser des projets de grande et de petite envergure au sein de LAX et de VNY -- une première pour cet aéroport -- LAWA s'assure d'un moyen simple et rentable de moderniser et d'améliorer les deux aéroports pour les voyageurs aériens, les employés des aéroports et la collectivité locale.

« L'industrie de l'aviation a changé considérablement à l'échelle mondiale, créant un défi unique qui oblige de nombreux aéroports à se réinventer et à modifier leurs approches en matière de projets d'améliorations aéroportuaires », a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord, SNC-Lavalin. « Nous avons hâte d'aider LAWA avec nos services de planification de l'aviation et d'ingénierie civile de qualité. »

L'équipe de la coentreprise HOK+Arup est composée de 47 partenaires, dont 30 sont des petites entreprises locales et issues de minorités. Le travail d'équipe était motivé par le désir de travailler avec les entreprises de la collectivité environnante pour réaliser les projets qui façonneront son avenir. HOK+Arup veillera à ce que la vision de LAWA en matière de diversité et d'inclusion soit au cœur de chaque projet de conception et de planification. L'entente sur demande permettra non seulement d'apporter des améliorations harmonieuses à l'aéroport, mais servira aussi de catalyseur pour les entreprises locales et pour un engagement communautaire plus vaste.

« Tandis que notre programme d'amélioration des immobilisations de 14 milliards de dollars américains continue de réinventer l'expérience de LAX, rassembler tous les experts en planification, en architecture et en génie nous fera réaliser des gains d'efficacité alors que nous cherchons des moyens de réaliser ces projets d'infrastructure d'envergure, tout en offrant aux entreprises et aux travailleurs locaux l'occasion d'aider à bâtir une meilleure LAX », a déclaré Bernardo Gogna, chef du développement pour Los Angeles World Airports.

L'entreprise Atkins de SNC-Lavalin a fourni des services de conception et d'ingénierie pour des projets d'infrastructure aéroportuaire partout en Californie. À LAX, Atkins a agi à titre d'ingénieur civil principal pour le projet de l'aérogare 1.5 de 350 millions de dollars américains et de concepteur principal pour le projet d'amélioration de la voie routière de deuxième niveau de 118 millions de dollars américains. Atkins a également effectué la remise en état de 23 millions de dollars américains de la piste 9-27 de l'aéroport international de San Diego, située à l'aéroport à piste unique le plus achalandé en Amérique du Nord. L'entreprise Faithful+Gould de SNC-Lavalin a fourni des services de contrôle des projets et d'estimation des coûts à LAX depuis plus de 20 ans, notamment pour les projets du terminal international Tom Bradley de 1 milliard de dollars américains, du hall Midfield de 1,5 milliard de dollars américains, de l'installation de location de voitures centralisée de 2,2 milliards de dollars américains et de la navette automatisée de 2,5 milliards de dollars américains.

