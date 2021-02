MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) se réjouit de l'engagement du gouvernement britannique à l'égard d'un nouveau programme ferroviaire majeur alors que le projet entre dans la phase de construction. Le ministère des Transports a annoncé un financement de 1,3 milliard de dollars pour entamer les travaux de construction pour la phase 2 du projet d'East West Rail, ce qui comprend la construction d'une nouvelle voie ferrée s'étendant sur 65 km, d'un nouveau viaduc, de deux nouvelles gares et de 16 ponts entre Oxford et Cambridge. Le rôle de SNC-Lavalin comprendra la conception multifonctionnelle, la gestion du développement, les installations de signalisation ainsi que la conception du réseau électrique et des systèmes de télécommunications.

« Le projet East West Rail, mis en œuvre dans le cadre d'un accord de partenariat, représente un important pas en avant dans la stratégie de SNC-Lavalin visant à mettre sur pied d'importants programmes d'infrastructure pour nos clients mondiaux, tout en nous permettant d'abandonner une fois pour toutes le modèle de contrat clé en main à prix forfaitaire, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Ce modèle est un excellent exemple de la façon dont notre expertise peut aider à réaliser les projets de nos clients, avec un niveau de risque équilibré et limité, tout en travaillant de manière unie. À l'avenir, il s'agira d'un modèle applicable à l'ensemble de nos activités. »

SNC-Lavalin fait partie de la East West Rail Alliance, un modèle de contrat qui partage les occasions et les risques entre les partenaires et le client, mais avec un niveau de risque limité. L'Alliance est composée du secteur Ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP) de SNC-Lavalin (participant non-propriétaire), de Laing O'Rourke (participant non-propriétaire), de Volker Rail (participant non-propriétaire) et de Network Rail, en tant que propriétaire et exploitant de l'infrastructure ferroviaire du Royaume-Uni.

L'Alliance est une équipe entièrement intégrée qui travaille dans le cadre d'une entente de projet unique et unifiée en vertu de laquelle les décisions sont prises par toutes les parties qui partagent les avantages et les risques à mesure que le projet progresse. Atkins, membre du Groupe SNC-Lavalin depuis 2017, travaille au projet depuis 2016.

« L'engagement du gouvernement britannique à l'égard du projet East West Rail permettra à l'alliance de poursuivre ses efforts, en travaillant ensemble avec une vision commune rendue possible grâce à la confiance et à la collaboration qui règnent au sein de l'alliance. Une fois terminé, ce projet d'infrastructure nationale essentiel contribuera grandement à stimuler l'économie de la région, en reliant les gens, les entreprises et les collectivités de la région et en favorisant la croissance et la prospérité futures », a déclaré Philip Hoare, président, Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin.

Les travaux de la ligne East West Rail, l'un des plus grands nouveaux projets ferroviaires au Royaume-Uni, consisteront à poser des rails sur les voies ferrées désaffectées qui n'ont plus transporté de passagers depuis 1968. Les premiers trains devraient être en service d'ici 2025.

