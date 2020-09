SNC-Lavalin est désignée pour fournir des services-conseils dans le cadre du programme de transformation de 1 milliard de livres de Manchester Airport Group

MONTREAL, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer qu'elle fournira des services-conseils dans le domaine aéroportuaire à Manchester Airport Group (MAG), dans le contexte du cadre de services d'ingénierie, de gestion de projet et de conception (SIGPC).

MAG comprend trois aéroports, soit ceux de Manchester, d'East Midlands et de London Stansted, et il s'agit du plus important exploitant d'aéroport de propriété britannique, plus de 60 millions de passagers étant passés par ses emplacements l'an dernier. Les activités d'ingénierie, de conception et de gestion de projet (ICGP) de SNC-Lavalin appuieront MAG dans ses trois aéroports. Il s'agit de l'une des trois firmes d'experts-conseils qui se sont taillé une place dans les lots relatifs au cadre des Services-conseils aux aéroports.

La nomination permet à SNC-Lavalin de soutenir les aéroports dans les domaines suivants :

planification et modélisation de la capacité aéroportuaire;

gestion du développement des aéroports;

gestion, exploitation et entretien des actifs;

gestion du changement et services-conseils opérationnels;

préparation opérationnelle et transition.

« Grâce au cadre des SIGPC de MAG, nous pourrons améliorer l'expérience des passagers et aider MAG à réinventer ses aéroports pour l'avenir », a déclaré Philip Hoare, président d'Atkins, la branche Ingénierie, la conception et la gestion de projets de SNC-Lavalin. « Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec MAG pour améliorer les infrastructures de transport locales et stimuler la croissance économique de plusieurs régions du Royaume-Uni. »

Le Programme de transformation de l'aéroport de Manchester améliorera l'expérience des passagers et fera de cet endroit une porte d'entrée internationale vers le Nord, grâce à l'amélioration des liaisons de transport et à l'agrandissement de l'aérogare.

L'aéroport d'East Midlands est l'aéroport pour le fret le plus achalandé du Royaume-Uni, traitant plus de 328 000 tonnes de fret par an, et il agrandit ses installations de fret et de logistique pour répondre à la demande croissante.

Les activités de SNC-Lavalin en matière d'ICGP ont fait leurs preuves sur le plan de la prestation d'une gamme de services professionnels dans le secteur de l'aviation. Le portefeuille comprend les aéroports de Heathrow, de Birmingham, de Gatwick, les aéroports internationaux de Dubaï et de la Nouvelle-Orléans, ainsi que les aéroports d'Ireland West et d'Abu Dhabi.

