MONTRÉAL, le 10 juill. 2020 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui une alliance stratégique avec d'importants partenaires technologiques visant à transformer la façon dont elle collabore avec les clients pour réaliser des projets.

Cette plateforme, qui s'inscrit dans le cadre de l'investissement continu de SNC-Lavalin dans la transformation numérique du secteur des infrastructures, révolutionnera la façon dont la Société travaille avec ses clients en accélérant la réalisation des projets, améliorant ainsi la productivité et facilitant une collaboration sans précédent entre fuseaux horaires et disciplines. Elle permettra également aux clients et aux tiers d'accéder directement et simultanément au même environnement, ce qui améliorera considérablement le rendement et l'efficacité des projets en favorisant la collaboration en temps réel entre les différents contributeurs.

L'accord conclu avec Creative ITC, VMware et Nvidia permettra d'accroître de façon exponentielle le partage du travail et la collaboration interactive à l'échelle mondiale, grâce à une plateforme numérique de pointe qui permet d'accéder à des données et une puissance de traitement importantes, partout au monde, en tout temps et sur n'importe quel appareil.

« Il s'agit d'un véritable changement en ce qui concerne nos capacités numériques et la façon dont nous servons nos clients à l'échelle mondiale. Ce partenariat confère à notre main-d'œuvre mondiale une capacité numérique et une souplesse considérables, lui permettant de collaborer en temps réel avec les clients sur des projets et des programmes. Il permettra également de progresser à un rythme accéléré, d'améliorer la productivité et de collaborer entre les fuseaux horaires et les disciplines comme jamais. Nous sommes enthousiasmés par l'occasion que cela représente pour nos employés, nos clients et nos projets », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

De plus, SNC-Lavalin cherchera à améliorer son utilisation des données intelligentes en s'appuyant sur la capacité d'analyse de données scientifiques de la plateforme.

Compte tenu des défis actuels posés par la pandémie de COVID-19, la plateforme permettra également aux employés de la Société d'avoir accès au système s'ils travaillent à domicile ou à d'autres endroits éloignés à l'extérieur des bureaux de SNC-Lavalin, garantissant le maintien de niveaux de réalisation de projets élevés.

« Grâce à notre alliance stratégique avec VMware et Nvidia, nous sommes ravis d'aider SNC-Lavalin à développer sa plateforme de superinformatique à l'épreuve du temps. La solution s'avère extrêmement souple et évolutive et offre un environnement de collaboration en temps réel pour répondre aux exigences du projet multidisciplinaire le plus complexe. Cette plateforme appuie la volonté de SNC-Lavalin de tirer parti des données pour accroître la valeur pour les clients », a déclaré Keith Ali, directeur général de Creative ITC.

« Avec Creative ITC et Nvidia, nous nous réjouissons à la perspective d'aider SNC-Lavalin à réaliser sa vision d'une main-d'œuvre numérique mondiale hautement mobile ayant un accès continu et sécurisé aux applications et aux dispositifs, tout en permettant aux TI d'adapter les utilisateurs, sur demande et à l'échelle », a affirmé Duncan Greenwood, vice-président et directeur général, EMOA, de VMware.

« La transformation numérique est à l'avant-garde du travail mondial, et elle est en train de définir une nouvelle ère d'agilité commerciale qui nécessite les dernières solutions de travail à distance accélérées par processeur graphique pour assurer l'efficacité opérationnelle et la productivité. En collaboration avec Creative ITC, VMware et NVIDIA, SNC-Lavalin est au premier plan de ce changement radical dans les pratiques de travail mondiales avec sa plateforme de superinformatique numérique », estime Jaap Zuiderveld, vice-président, EMOA, de NVIDIA.

