MONTRÉAL, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui la clôture de la vente, en date du 29 juillet, d'une part importante de ses activités de pétrole et gaz du secteur Ressources, conformément à l'accord exécutoire conclu avec Kentech Corporate Holdings Limited (« Kentech »), annoncé précédemment et daté du 9 février 2021.

La part restante de la vente, soit la partie saoudienne des activités, devrait être conclue d'ici la fin du troisième trimestre 2021, après réception prévue de l'approbation réglementaire usuelle de l'Arabie saoudite. Cette part des activités représente environ le quart des produits annuels totaux tirés des activités de pétrole et gaz du secteur Ressources.

« La clôture de la vente d'une part importante de nos activités de pétrole et gaz du secteur Ressources marque une autre étape importante d'un parcours qui a commencé il y a deux ans, au moment où nous avons annoncé pour la première fois notre initiative stratégique visant à simplifier nos activités et à réduire davantage les risques pour notre entreprise », a déclaré Ian Edwards, président et chef de la direction du Groupe SNC-Lavalin inc. « Nous avons réorienté nos activités pour nous concentrer sur la croissance de notre offre de services d'ingénierie de base qui présentent un potentiel élevé, notamment nos secteurs de l'Ingénierie, conception et gestion de projet, de l'Énergie nucléaire et des Services d'infrastructures. »

« Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec nos employés, nos fournisseurs et nos clients afin de mettre au point des solutions novatrices visant à façonner un avenir meilleur pour notre planète et ses habitants. Je tiens à remercier tous les employés œuvrant dans les activités de pétrole et gaz du secteur Ressources de leur dévouement et de leur travail acharné au fil des ans, et je souhaite beaucoup de succès pour l'avenir à ceux qui font déjà partie de Kentech », a ajouté M. Edwards.

Il est prévu que la transaction génère un gain sans effet sur la trésorerie supérieur à la réduction de la juste valeur, après comptabilisation des écarts de conversion des devises cumulatifs compris dans la valeur comptable antérieure des activités de pétrole et gaz cédées.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par notre secteur Capital. Gens déterminés. Résultats déterminants. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à www.snclavalin.com ou suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin.

