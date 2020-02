SNC-Lavalin annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019

Solides flux de trésorerie d'exploitation au T4, ratio d'endettement moins élevé et carnet de commandes des Services d'ingénierie en croissance, conformément à la nouvelle orientation stratégique

Pour regarder Ian L. Edwards commenter les résultats du quatrième trimestre de 2019 et explique comment SNC Lavalin poursuit la réalisation de sa nouvelle orientation stratégique, cliquez ici.

MONTRÉAL, le 28 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice terminés le 31 décembre 2019. À moins d'indication contraire, toutes les références monétaires dans le présent communiqué de presse sont en dollars canadiens.

Faits saillants financiers du quatrième trimestre de 2019

Résultats soutenus de la nouvelle orientation stratégique : En juillet 2019, SNC-Lavalin a annoncé une nouvelle orientation stratégique axée sur l'atténuation des risques, qui consiste à cesser de soumissionner sur des contrats clés en main à prix forfaitaire (« CMPF ») et à mettre l'accent sur notre branche SNCL Services d'ingénierie, qui affiche une valeur élevée. SNCL Services d'ingénierie a continué d'afficher un solide rendement au cours du trimestre grâce à de solides produits, RAII et marges du RAII; réduction de la valeur du carnet de commandes de contrats de construction CMPF de SNCL Projets, qui est passée de 3,2 milliards $, au 30 septembre 2019, à 3,0 milliards $ au 31 décembre 2019.

En juillet 2019, SNC-Lavalin a annoncé une nouvelle orientation stratégique axée sur l'atténuation des risques, qui consiste à cesser de soumissionner sur des contrats clés en main à prix forfaitaire (« CMPF ») et à mettre l'accent sur notre branche SNCL Services d'ingénierie, qui affiche une valeur élevée. SNCL Services d'ingénierie a continué d'afficher un solide rendement au cours du trimestre grâce à de solides produits, RAII et marges du RAII; réduction de la valeur du carnet de commandes de contrats de construction CMPF de SNCL Projets, qui est passée de 3,2 milliards $, au 30 septembre 2019, à 3,0 milliards $ au 31 décembre 2019. Solides flux de trésorerie d'exploitation : SNC-Lavalin a produit des flux de trésorerie d'exploitation de 312 millions $, soit le montant trimestriel le plus élevé depuis le quatrième trimestre de 2017, ce qui a porté la trésorerie totale au bilan à 1,2 milliard de dollars au 31 décembre 2019; réduction du ratio dette nette avec recours sur le RAIIA aux termes de la convention de crédit de la Société, qui est passé de 3,4 fois au troisième trimestre de 2019 et de 2,9 fois au quatrième trimestre de 2018 à 2,1 fois.

SNC-Lavalin a produit des flux de trésorerie d'exploitation de 312 millions $, soit le montant trimestriel le plus élevé depuis le quatrième trimestre de 2017, ce qui a porté la trésorerie totale au bilan à 1,2 milliard de dollars au 31 décembre 2019; réduction du ratio dette nette avec recours sur le RAIIA aux termes de la convention de crédit de la Société, qui est passé de 3,4 fois au troisième trimestre de de 2,9 fois au quatrième trimestre de 2018 à 2,1 fois. Restructuration du secteur Ressources : La Société a pris la décision de fermer Valerus, des installations de production et de traitement pour le pétrole et le gaz non essentielles et sous-performantes situées à Houston , et a enregistré des frais de restructuration d'environ 72 millions $ au quatrième trimestre de 2019, dont environ 53 millions $ étaient hors trésorerie. La Société continue d'explorer activement toutes les options pour le reste des activités du secteur Ressources à mesure qu'elle termine les projets restants de contrats CMPF et elle rajuste activement le montant des frais généraux à mesure qu'évoluent les activités.

: La Société a pris la décision de fermer Valerus, des installations de production et de traitement pour le pétrole et le gaz non essentielles et sous-performantes situées à , et a enregistré des frais de restructuration d'environ 72 millions $ au quatrième trimestre de 2019, dont environ 53 millions $ étaient hors trésorerie. La Société continue d'explorer activement toutes les options pour le reste des activités du secteur Ressources à mesure qu'elle termine les projets restants de contrats CMPF et elle rajuste activement le montant des frais généraux à mesure qu'évoluent les activités. Accusations fédérales réglées : SNC-Lavalin Construction inc., une filiale du Groupe SNC‑Lavalin inc., a plaidé coupable à une accusation de fraude; toutes les accusations portées contre le Groupe SNC-Lavalin inc. ont été retirées et la Société a accepté de payer une amende de 280 millions $ en versements égaux sur cinq ans. Par conséquent, la Société a comptabilisé une charge comptable sans effet de trésorerie de 257,3 millions $, ce qui reflète la valeur actualisée nette du montant total du règlement.

SNC-Lavalin Construction inc., une filiale du Groupe SNC‑Lavalin inc., a plaidé coupable à une accusation de fraude; toutes les accusations portées contre le Groupe SNC-Lavalin inc. ont été retirées et la Société a accepté de payer une amende de 280 millions $ en versements égaux sur cinq ans. Par conséquent, la Société a comptabilisé une charge comptable sans effet de trésorerie de 257,3 millions $, ce qui reflète la valeur actualisée nette du montant total du règlement. Programme de réduction des coûts : Au quatrième trimestre de 2019, la Société a terminé avec succès son programme annuel de réduction des coûts d'exploitation de 250 millions $.

: Au quatrième trimestre de 2019, la Société a terminé avec succès son programme annuel de réduction des coûts d'exploitation de 250 millions $. Résultat net négatif attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin en vertu des IFRS : Le résultat net négatif attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin s'élevait à 293 millions $, principalement en raison de la valeur actualisée nette sans effet de trésorerie de l'accord conclu relativement aux accusations fédérales qui a été entièrement comptabilisé durant le trimestre et des coûts de restructuration.

Faits saillants financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2019









(en milliers de dollars, à moins d'indication contraire) Quatrième trimestre Exercice terminé le 31

décembre 2019 2018 2019 2018 Produits totaux 2 436 077 2 562 503 9 515 610 10 084 006 Résultat net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin (292 870) (1 598 724) 328 219 (1 316 898) RPA dilué (1,67 $) (9,11 $) 1,87 $ (7,50 $) SNCL Services d'ingénierie (incl. Capital)







Produits 1 609 784 1 580 001 6 280 011 5 786 374 RAII sectoriel(7) 190 513 219 009 802 118 776 432 Ratio du RAII sectoriel 11,8 % 13,9 % 12,8 % 13,4 % Carnet de commandes 11 297 900 10 376 800 11 297 900 10 376 800 SNCL Projets







Produits 826 293 982 502 3 235 599 4 297 632 RAII sectoriel(7) (27 839) (364 601) (448 000) (237 297) Ratio du RAII sectoriel (3,4 %) (37,1 %) (13,8 %) (5,5 %) Carnet de commandes 3 964 600 4 508 200 3 964 600 4 508 200 RAIIA ajusté provenant d'I&C(8) 166 808 (204 868) 279 123 385 588 Marge du RAIIA ajusté provenant d'I&C 7,0 % (8,2 %) 3,0 % 3,9 % RPA ajusté dilué provenant d'I&C(2) 0,45 $ (1,62 $) (0,40 $) 0,25 $

Commentaire du chef de la direction

Ian L. Edwards, président et chef de la direction de Groupe SNC-Lavalin inc., a formulé les commentaires suivants concernant les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019 de la Société :

« L'année 2019 a été difficile pour nous à bien des égards. La Société a été mise à l'épreuve et nous avons traversé une période trouble, mais je suis très fier de dire que nous avons pris des mesures décisives et que nous sommes plus forts sur ce plan. En juillet, nous avons pris la décision, avec l'appui du conseil d'administration, de changer de cap et d'orienter la Société vers une nouvelle orientation stratégique : nous avons cessé de soumissionner sur des contrats CMPF et nous nous sommes concentrés sur l'expansion des activités de SNCL Services d'ingénierie, qui sont en croissance et affichent une grande valeur, pour ainsi atténuer les risques pour la Société et positionner celle-ci à la production de bénéfices et de flux de trésorerie constants. Nous avons opéré notre réorientation stratégique il y a six mois, et il est clair pour moi, après deux trimestres de solides résultats dans la deuxième moitié de 2019, que la stratégie porte fruit et que nous avons pris la bonne décision.

Au quatrième trimestre de 2019, nous avons généré de solides flux de trésorerie d'exploitation, les plus élevés depuis le quatrième trimestre de 2017, et nous avons produit des bénéfices solides sur une base ajustée. La branche SNCL Services d'ingénierie a encore affiché un bon rendement, et nous avons continué de réduire le carnet de commandes de projets de construction CMPF de SNCL Projets. Nous avons également pris la décision de fermer Valerus, des installations de production et de traitement pour le pétrole et le gaz non essentielles et non rentables, dans le cadre de notre engagement à restructurer le secteur Ressources. Par ailleurs, nous avons nommé un président des projets d'infrastructure, qui se consacre uniquement à l'exécution et à la gestion de la réduction progressive du reste des projets d'infrastructure CMPF.

Nous avons aussi réglé les accusations fédérales découlant des activités de la Société menées antérieurement en Libye. Puisque cet enjeu est désormais derrière nous, que notre nouvelle stratégie est fermement implantée et que nous avons procédé à la réorientation de notre équipe de direction, qui comprend un nouveau chef de la transformation, un nouveau vice-président directeur et chef du contentieux ainsi qu'un nouveau chef des affaires financières, qui sera nommé sous peu, nous sommes bien placés pour entamer le prochain chapitre de la croissance et de la transformation de la Société en tant que fournisseur de services professionnels d'ingénierie et de solutions de gestion de projet. »

Résultats du quatrième trimestre

La Société a déclaré un résultat net négatif attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin en vertu des IFRS de 292,9 millions $ (1,67 $ par action après dilution) pour le quatrième trimestre de 2019, comparativement à un résultat négatif de 1,6 milliard $ (9,11 $ par action après dilution) pour la période correspondante de 2018. Le résultat net négatif attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin au quatrième trimestre de 2019 est imputable au règlement des accusations fédérales (SPPC) totalisant 257,3 millions $ et aux coûts de restructuration après impôt de 99,6 millions $, principalement liés à la décision de fermer les installations de Valerus de la Société à Houston.

Le résultat net ajusté provenant d'I&C(1) a augmenté pour s'établir à 79,1 millions $ (0,45 $ par action après dilution) au quatrième trimestre de 2019, comparativement à un résultat net ajusté négatif provenant d'I&C(1) de 284,1 millions $ (1,62 $ par action après dilution) pour la période correspondante de 2018. La hausse du résultat net ajusté provenant d'I&C(1) au quatrième trimestre de 2019 est principalement attribuable à l'amélioration des résultats du secteur Ressources et à une diminution des charges financières.

SNCL Services d'ingénierie

Les produits de SNCL Services d'ingénierie, qui regroupe les secteurs ICGP, Énergie nucléaire, Services d'infrastructures et Capital, ont atteint un total de 1,6 milliard $ au quatrième trimestre de 2019, en hausse de 1,9 % par rapport au quatrième trimestre de 2018, principalement grâce à une augmentation des produits de 20,8 % des Services d'infrastructures, qui a compensé une baisse de 53,1 % du secteur Capital.

SNCL Services d'ingénierie, excluant le secteur Capital, a enregistré un solide RAII sectoriel(7) et un robuste ratio du RAII sectoriel de 159,0 millions $ et de 10,1 %, respectivement, ce qui est comparable au quatrième trimestre de 2018. Le RAII sectoriel(7) du secteur Capital a été plus faible en raison d'une diminution des dividendes provenant de l'Autoroute 407 ETR après la vente d'une partie de la participation de la Société dans l'Autoroute 407 ETR au troisième trimestre de 2019.

SNCL Projets

Les produits de SNCL Projets, qui regroupe les projets de construction CMPF dans les secteurs Projets d'infrastructures d'IAC et Ressources, ont totalisé 826,3 millions $ au quatrième trimestre de 2019, en baisse de 15,9 % par rapport au quatrième trimestre de 2018. Ce résultat est principalement attribuable à l'exécution de certains projets de construction CMPF d'envergure du carnet de commandes et à l'absence de nouvelles soumissions de la Société dans ce marché.

SNCL Projets a enregistré un RAII sectoriel(7) négatif totalisant 27,8 millions $ au quatrième trimestre de 2019. Le RAII sectoriel(7) négatif est principalement attribuable au secteur Ressources, qui a inscrit une perte de 51,2 millions $ principalement en raison de trois facteurs : les révisions défavorables des prévisions relativement à certains projets de construction CMPF du secteur Ressources, le rendement inférieur des installations de production et de traitement pour le pétrole et le gaz, et les frais généraux qui sont en cours d'être rationalisés pour tenir compte d'une baisse du volume d'activités. Ces facteurs ont été partiellement compensés par un solide trimestre dans le secteur Projets d'infrastructures d'IAC, alors que la Société continue de progresser dans ses projets d'envergure de train léger sur rail (TLR).

Carnet de commandes et contrats octroyés

Le carnet de commandes de la Société totalisait 15,3 milliards $ au 31 décembre 2019, en hausse de 2,5 % par rapport à la fin du mois de décembre 2018. La valeur du carnet de commandes de SNCL Services d'ingénierie a augmenté de 8,9 % pour atteindre 11,3 milliards $, tandis que celle du carnet de commandes de SNCL Projets continue de diminuer et a totalisé 4,0 milliards $. La valeur totale des contrats octroyés à SNCL Services d'ingénierie s'est élevée à 1,4 milliard $ au quatrième trimestre de 2019. La valeur des contrats octroyés à SNCL Services d'ingénierie s'élevait à 6,9 milliards $ pour 2019, ce qui représente un ratio des octrois sur les produits de 1,2, dont 3,7 milliards $ pour ICGP, 2,3 milliards $ pour Services d'infrastructures et 0,9 milliard $ pour Énergie nucléaire.

Mise à jour sur les projets CMPF

La Société a continué à exécuter les CMPF du carnet de commandes de SNCL Projets dont la valeur totalisait 3,0 milliards $ à la fin du quatrième trimestre de 2019, en baisse par rapport à la valeur de 3,2 milliards $, au 30 septembre 2019. La Société prévoit terminer la plupart de ses projets CMPF restants du secteur Ressources d'ici la fin de 2020. La majeure partie du carnet de commandes CMPF représente des projets de systèmes de train léger sur rail pour lesquels la Société possède une vaste expérience sur le plan de la réalisation. La Société a réduit, comparativement à la fin du troisième trimestre de 2019, le solde du carnet de commandes de ses contrats CMPF des secteurs Ressources et Projets d'infrastructures d'IAC de 3,5 % et de 19,6 %, respectivement.

Situation financière et flux de trésorerie

Au 31 décembre 2019, la Société affichait 1,2 milliard $ en trésorerie et équivalents de trésorerie, une dette avec recours de 1,2 milliard $, une dette avec recours limité de 0,4 milliard $ et une capacité inutilisée de 2,4 milliards $ sur sa facilité de crédit renouvelable engagée de 2,6 milliards $.

Au 31 décembre 2019, le ratio de la dette nette avec recours sur le RAIIA, calculé conformément aux modalités de la convention de crédit de la Société, s'est nettement amélioré d'une année à l'autre et d'un trimestre à l'autre pour se chiffrer à 2,1 fois.

Dividende trimestriel

Le conseil d'administration a déclaré aujourd'hui un dividende en espèces de 0,02 $ par action, payable le 27 mars 2020 aux actionnaires inscrits en date du 13 mars 2020. Ce dividende est un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le résultat.

Perspectives pour 2020

La Société s'attend, en 2020, à ce que les produits bruts de SNCL Services d'ingénierie, excluant le secteur Capital, augmentent d'un pourcentage qui se situera à l'extrémité inférieur de l'intervalle de croissance à un chiffre et que le RAIIA sectoriel(9) en pourcentage du produit brut de SNCL Services d'ingénierie, excluant le secteur Capital, se situera entre 10 % et 12 %.

Les présentes perspectives sont fondées sur les hypothèses et les méthodes décrites dans le rapport de gestion de la Société de 2019 à la rubrique « Comment nous établissons le budget et nos prévisions à l'égard des résultats »; et la rubrique « Énoncés prospectifs » ci-dessous et sont assujetties aux risques et incertitudes énoncés aux présentes, décrits plus en détail dans les documents d'information publiés par la Société.

Comité spécial

Le comité spécial créé par le conseil d'administration en décembre 2018 a exploré une gamme de solutions de rechange pour protéger et accroître la valeur de SNC-Lavalin. La Société a établi une nouvelle orientation stratégique et a réussi à résoudre d'anciennes questions juridiques. Puisqu'il a rempli son mandat, le comité a été dissous.

Conférence téléphonique et webdiffusion sur les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019

SNC-Lavalin tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 8h30 HNE, pour discuter de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice terminé en 2019. Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique ainsi que le document de présentation qui l'accompagne seront disponibles à www.investisseurs.snclavalin.com . L'audioconférence est aussi disponible par téléphone, veuillez composer sans frais le 1 800 319 4610 en Amérique du Nord, le 416 915 3239 à Toronto, le 514 375 0364 à Montréal ou le 080 8101 2791 au Royaume‑Uni. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera mis en ligne sur le site Web de la Société dans les 24 heures qui suivront celle-ci.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'Ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre Réussite. Avec Passion. www.snclavalin.com

Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures conformes aux IFRS

Les résultats financiers de la Société sont préparés conformément aux IFRS. Cependant, les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures conformes aux IFRS suivantes sont utilisées par la Société : le résultat net ajusté provenant d'I&C, le RPA ajusté dilué provenant d'I&C, le résultat net ajusté provenant de Capital, le RPA ajusté dilué provenant de Capital, le RPA ajusté dilué consolidé, le RAIIA, le RAIIA ajusté provenant d'I&C, le RAII sectoriel et le RAIIA sectoriel. Ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures conformes aux IFRS sont expliquées plus en détail ci-dessous et dans le rapport de gestion de SNC-Lavalin qui se trouve dans la section « Investisseurs » sur le site Web de la Société à l'adresse www.snclavalin.com . Les mesures financières non conformes aux IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. La direction est d'avis que, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, ces mesures financières non conformes aux IFRS permettent de mieux comprendre les résultats financiers de la Société et certains investisseurs pourraient utiliser ces informations pour évaluer le rendement de la Société d'une période à l'autre. Cependant, ces mesures financières non conformes aux IFRS comportent certaines limites et ne devraient pas être considérées séparément ni comme un substitut aux mesures de rendement préparées en vertu des IFRS.

(1) Le résultat net ajusté provenant d'I&C se définit comme le résultat net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin provenant d'I&C, à l'exclusion des charges liées à la restructuration, à la rationalisation et autres, des frais connexes à l'acquisition et des coûts d'intégration, de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises, de la perte de valeur du goodwill, de la perte de valeur d'immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises, de la charge nette liée au règlement des recours collectifs de 2012 et frais juridiques connexes, de la charge de l'égalisation des prestations au titre de la GMP, des gains (pertes) sur cessions d'activités d'I&C, de l'incidence de la réforme fiscale visant les sociétés aux États-Unis et les coûts différentiels de financement liés aux modifications du prêt de la CDPQ, d'autres ententes de financement d'I&C liées à la vente de 10,01 % des actions de l'Autoroute 407 ETR et le règlement des accusations fédérales (SPPC). Les activités regroupées sous I&C sont définies dans les états financiers et le rapport de gestion de 2019 de la Société. Le terme « résultat net ajusté provenant d'I&C » n'a pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Par conséquent, il est possible qu'il ne soit pas comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. La direction utilise cette mesure pour comparer le rendement financier de la Société d'une période à l'autre d'une manière plus significative. La direction est d'avis que, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, certains investisseurs utilisent cette information pour évaluer le rendement de la Société. Voir le rapprochement ci-après.

(2) Le RPA ajusté dilué provenant d'I&C se définit comme le résultat net ajusté provenant d'I&C, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué pour la période.

(3) Le résultat net ajusté provenant de Capital se définit comme le résultat net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin provenant de Capital, à l'exclusion des charges liées à la restructuration, à la rationalisation et autres et des gains sur cession d'investissements de Capital.

(4) Le RPA ajusté dilué provenant de Capital se définit comme le résultat net ajusté provenant de Capital, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué pour la période.

(5) Le résultat net ajusté consolidé se définit comme le résultat net ajusté provenant d'I&C plus le résultat net ajusté provenant de Capital.

(6) Le RPA ajusté dilué consolidé se définit comme le résultat net ajusté provenant d'I&C plus le résultat net ajusté provenant de Capital divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation dilué pour la période.

(7) Le RAII sectoriel correspond aux produits moins i) les charges directement liées aux activités ii) les frais de vente, généraux et administratifs directs; et iii) les frais de vente, généraux et administratifs corporatifs qui sont attribués aux secteurs. Les frais qui ne sont pas attribués aux secteurs de la Société comprennent : certains frais de vente, généraux et administratifs corporatifs qui ne sont pas directement associés à des projets ou à des secteurs, la perte de valeur découlant des pertes de crédit attendues (reprise des pertes de valeur), le gain (la perte) découlant des actifs (passifs) financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, les coûts de restructuration, la perte de valeur du goodwill, la perte de valeur d'immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises, les frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration, l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises, la charge nette liée au règlement des recours collectifs de 2012 et des frais juridiques connexes, la charge de l'égalisation des prestations au titre de la GMP, les gains (pertes) sur cession d'activités d'I&C, d'investissements de Capital, ainsi que le règlement des accusations fédérales (SPPC). Le terme « RAII sectoriel » n'a pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Par conséquent, il est possible qu'il ne soit pas comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. La direction utilise cette mesure pour comparer le rendement financier de la Société d'une période à l'autre d'une manière plus significative. La direction est d'avis que, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, certains investisseurs utilisent cette information pour évaluer le rendement de la Société.

(8) Le RAIIA ajusté provenant d'I&C se définit comme le résultat d'I&C avant les charges financières nettes (produits financiers nets), l'impôt sur le résultat et les amortissements, et ne comprend pas les charges liées à la restructuration, à la rationalisation et autres, les frais connexes à l'acquisition et les coûts d'intégration, la charge nette liée au règlement des recours collectifs de 2012 et frais juridiques connexes, la charge de l'égalisation des prestations au titre de la GMP, les gains (pertes) sur cessions d'activités d'I&C ainsi que le règlement des accusations fédérales (SPPC). Le terme « RAIIA ajusté provenant d'I&C » n'a pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Par conséquent, il est possible qu'il ne soit pas comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. La direction utilise cette mesure pour comparer le rendement financier de la Société d'une période à l'autre d'une manière plus significative. La direction est d'avis que, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, certains investisseurs utilisent cette information pour évaluer le rendement de la Société.

(9) Le RAIIA sectoriel se définit comme le RAII sectoriel plus l'amortissement des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles sectoriel. Le terme « RAIIA sectoriel » n'a pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Par conséquent, il est possible qu'il ne soit pas comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. La direction utilise cette mesure pour comparer le rendement financier de la Société d'une période à l'autre d'une manière plus significative. La direction est d'avis que, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, certains investisseurs utilisent cette information pour évaluer le rendement de la Société.

Sommaire des résultats financiers de SNC-Lavalin









(en milliers de dollars, à moins d'indication contraire) Quatrième trimestre Exercice terminé le 31

décembre

2019 2018 2019 2018









Produits







Provenant d'I&C - SNCL Services d'Ingénierie 1 573 591 1 502 911 6 017 291 5 521 717 Provenant d'I&C - SNCL Projets 826 293 982 502 3 235 599 4 297 632 Provenant du secteur Capital 36 193 77 090 262 720 264 657

2 436 077 2 562 503 9 515 610 10 084 006









Résultat net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin Provenant d'I&C (310 366) (1 654 303) (2 444 583) (1 562 986) Provenant du secteur Capital 17 496 55 579 2 772 802 246 088

(292 870) (1 598 724) 328 219 (1 316 898)









Résultat dilué par action ($)







Provenant d'I&C (1,77) (9,42) (13,92) (8,90) Provenant du secteur Capital 0,10 0,32 15,79 1,40

(1,67) (9,11) 1,87 (7,50)









Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin







Provenant d'I&C (1) 79 061 (284 146) (70 331) 43 119 Provenant du secteur Capital (3) 19 333 54 444 189 446 186 549

98 394 (229 703) 119 115 229 668 RPA ajusté dilué ($)







Provenant d'I&C (2) 0,45 (1,62) (0,40) 0,25 Provenant du secteur Capital (4) 0,11 0,31 1,08 1,06

0,56 (1,31) 0,68 1,31 RAII ajusté provenant d'I&C* (8) 166 808 (204 868) 279 123 385 588 Marge du RAIIA ajusté provenant d'I&C 7,0 % (8,2 %) 3,0 % 3,9 % Carnet de commandes







Provenant de SNCL Services d'Ingénierie



11 297 900 10 376 800 Provenant de SNCL Projets



3 964 600 4 508 200 Trésorerie et équivalents de trésorerie



1 188 636 634 084 Dette avec recours et recours limité



1 572 663 3 268 323



Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres * Les résultats financiers de la Société pour 2019 tiennent compte de l'incidence, sans effet de trésorerie, de l'IFRS 16, Contrats de location (« IFRS 16 »). Les résultats financiers pour 2018 n'ont pas été retraités selon la nouvelle norme comptable. Si la Société n'avait pas tenu compte de l'adoption de l'IFRS 16, le RAIIA ajusté provenant d'I&C(8) pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 aurait été inférieur d'environ 136 millions $ (39 millions $ pour le quatrième trimestre de 2019), et les charges financières nettes pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 auraient été inférieures de 24 millions $ (7 millions $ pour le quatrième trimestre de 2019), principalement contrebalancées par un RAII inférieur d'un montant semblable.

Rapprochement du résultat net déclaré en vertu des IFRS et du résultat net ajusté















Quatrième trimestre 2019 Exercice terminé le 31 décembre

2019

I&C Capital Total I&C Capital Total (En M$)











Résultat net (IFRS) (310,4) 17,5 (292,9) (2 444,6) 2 772,8 328,2 Perte de valeur du goodwill - - - 1 720,9 - 1 720,9 Perte de valeur d'immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises - - - 60,1 - 60,1 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises 32,4 - 32,4 148,3 - 148,3 Coûts de restructuration 99,6 - 99,6 154,0 2,5 156,5 Frais de financement liés à la convention de vente des actions de l'Autoroute 407 ETR - - - 27,4 - 27,4 Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 0,1 - 0,1 5,9 - 5,9 Règlement des accusations fédérales (SPPC) 257,3 - 257,3 257,3 - 257,3 Perte liée à un ajustement sur cessions d'activités d'I&C - - - 0,3 - 0,3 Perte (gain) sur cession d'un investissement de Capital - 1,8 1,8 - (2 586,0) (2 586,0)













Résultat net ajusté (non-IFRS) 79,1 19,3 98,4 (70,3) 189,4 119,1













(En $)











RPA dilué (IFRS) (1,77) 0,10 (1,67) (13,92) 15,79 1,87 Perte de valeur du goodwill - - - 9,80 - 9,80 Perte de valeur d'immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises - - - 0,34 - 0,34 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises 0,18 - 0,18 0,85 - 0,85 Coûts de restructuration 0,57 - 0,57 0,88 0,01 0,89 Frais de financement liés à la convention de vente des actions de l'Autoroute 407 ETR - - - 0,16 - 0,16 Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 0,00 - 0,00 0,03 - 0,03 Règlement des accusations fédérales (SPPC) 1,47 - 1,47 1,47 - 1.47 Perte liée à un ajustement sur cessions d'activités d'I&C - - - 0.00 - 0,00 Perte (gain) sur cession d'un investissement de Capital - 0,01 0,01 - (14,73) (14,73)













RPA ajusté dilué (non-IFRS) 0,45 0,11 0,56 (0,40) 1,08 0,68













Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres



Quatrième trimestre 2018 Exercice terminé le 31 décembre 2018

I&C Capital Total I&C Capital Total (En M$)











Résultat net (IFRS) (1 654,3) 55,6 (1 598,7) (1 563,0) 246,1 (1 316,9) Charges nettes liées au plan de restructuration et de rationalisation et autres 48,5 0,3 48,8 58,7* 0,3 59,0 Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 16,1 - 16,1 42,8 - 42,8 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises 42,9 - 42,9 171,1 - 171,1 Perte nette (gain net) sur cession d'activités d'I&C et d'investissements de Capital 0,2 (1,4) (1,2) 0,5 (59,8) (59,3) Charge nette liée au règlement des recours collectifs de 2012 et frais juridiques connexes 1,2 - 1,2 65,7 - 65,7 Incidence de la réforme fiscale visant les sociétés aux États-Unis - - - 6,0 - 6,0 Charge sans effet de trésorerie liée à la perte de valeur du goodwill 1 240,4 - 1 240,4 1 240,4 - 1 240,4 Coûts sans effet de trésorerie liés à l'égalisation des prestations au titre de la pension minimale garantie (GMP)** 20,8 - 20,8 20,8 - 20,8













Résultat net ajusté (non-IFRS) (284,1) 54,4 (229,7) 43,1 186,5 229,7













(En $)











RPA dilué (IFRS) (9,42) 0,32 (9,11) (8,90) 1,40 (7,50) Charges nettes liées au plan de restructuration et de rationalisation et autres 0,28 0,00 0,28 0,33 0,00 0,34 Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 0,09 - 0,09 0,24 - 0,24 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises 0,24 - 0,24 0,97 - 0,97 Perte nette (gain net) sur cession d'activités d'I&C et d'investissements de Capital 0,00 (0,01) (0,01) 0,00 (0,34) (0,34) Charge nette liée au règlement des recours collectifs de 2012 et frais juridiques connexes 0,01 - 0,01 0,37 - 0,37 Incidence de la réforme fiscale visant les sociétés aux États-Unis - - - 0,03 - 0,03 Charge sans effet de trésorerie liée à la perte de valeur du goodwill 7,07 - 7,07 7,07 - 7,07 Coûts sans effet de trésorerie liés à l'égalisation des prestations au titre de la pension minimale garantie (GMP) 0,12 - 0,12 0,12 - 0,12













RPA ajusté dilué (non-IFRS) (1,62) 0,31 (1,31) 0,25 1,06 1,31

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres



*Ce montant comprend 6,9 millions $ (5,6 millions $ après impôts) de charges nettes qui ne répondent pas à la définition des coûts de restructuration conformément aux IFRS. **Incluse à la rubrique « Frais de vente, généraux et administratifs corporatifs »

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse et ci-après, le terme « Société » ou le terme « SNC‑Lavalin » désigne, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. et toutes ou certaines de ses filiales ou partenariats, ou le Groupe SNC-Lavalin inc. ou l'une ou plusieurs de ses filiales ou partenariats.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse faisant état des budgets, des estimations, des attentes, des prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour l'avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « perspective », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévoir », « projeter », « synergies », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Ils comprennent également les énoncés liés aux éléments suivants : i) les dépenses d'investissement futures, les produits, les charges, les bénéfices, les résultats économiques, l'endettement, la situation financière, les pertes et les projets à venir et ii) les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités de la Société. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages.

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion de 2019 de la Société (particulièrement dans les sections intitulées « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque incluent, sans s'y limiter : a) résultats de la nouvelle orientation stratégique de 2019, conjuguée à la réorganisation des activités; b) contrats à prix forfaitaire ou incapacité de la Société à respecter l'échéancier contractuel et les exigences de rendement ou à exécuter les projets de façon efficiente; c) octroi des contrats et calendrier; d) obligations de prestation restant à remplir; e) statut de fournisseur de services auprès d'organismes publics; f) activités mondiales; g) responsabilité en matière nucléaire; h) participation dans des investissements de Capital; i) dépendance envers des tiers; j) coentreprises et partenariats; k) systèmes et données informatiques; l) concurrence; m) responsabilité professionnelle de la Société ou sa responsabilité pour des services déficients; n) indemnités et pénalités pécuniaires relatives aux rapports et aux opinions techniques et professionnels fournis; o) protection d'assurance; p) santé et sécurité; q) compétence du personnel; r) arrêts de travail, négociations syndicales et autres questions relatives à la main-d'œuvre; s) conditions météorologiques extrêmes et effet des catastrophes naturelles ou autres et crises de santé mondiales; t) propriété intellectuelle; u) cession ou vente d'actifs importants; v) incidence des résultats d'exploitation et du niveau d'endettement sur la situation financière; w liquidités et situation financière; x) endettement; y) garantie aux termes du prêt consenti à SNC‑Lavalin Autoroute Holding; z) dépendance envers les filiales relativement au remboursement de la dette; aa) dividendes; bb) obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi, y compris des régimes de retraite; cc) besoins en fonds de roulement; dd) recouvrement auprès des clients; ee) dépréciation du goodwill et d'autres actifs; ff) issue des réclamations et litiges en cours et futurs; gg) enquêtes en cours et potentielles; hh) règlements; ii) nouvelle réglementation et inconduite ou non-respect des lois anticorruption ou autres lois ou règlements gouvernementaux par un employé, un agent ou un partenaire; jj) réputation de la Société; kk) limites inhérentes au cadre de contrôle de la Société; ll) lois et règlements en matière d'environnement; mm) Brexit; nn) conjoncture économique mondiale; oo) fluctuations dans les prix des marchandises.

La Société met en garde le lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, et sur les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent des attentes actuelles, se reporter respectivement aux sections « Risques et incertitudes », « Comment nous analysons et présentons nos résultats » et « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » du rapport de gestion 2019 de la Société.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

Il est possible de consulter les états financiers consolidés et le rapport de gestion de SNC-Lavalin pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019 sur le site Web tenu par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com et sur le site Web de la Société au www.snclavalin.com .

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Renseignements supplémentaires : Médias : Daniela Pizzuto, Directrice, communications externes, 514-393-8000, poste 54772, [email protected]; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]

Liens connexes

www.snclavalin.com