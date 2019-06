SNC-Lavalin annonce la nomination de Ian L. Edwards au poste de président et chef de la direction par intérim

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer la nomination de Ian L. Edwards au poste de président et chef de la direction par intérim. Son mandat commence le 11 juin 2019. Il se joindra au conseil d'administration et succédera à Neil Bruce, qui prend sa retraite. M. Bruce quitte ses fonctions de président et chef de la direction et de membre du conseil, afin de retourner auprès de sa famille au Royaume-Uni. Il demeurera auprès du conseil d'administration à titre de conseiller jusqu'à la fin de l'année.

À titre de chef de l'exploitation depuis janvier 2019, Ian L. Edwards a dirigé la mise en œuvre de l'initiative visant à simplifier l'entreprise, se concentrer sur les compétences et accroître les activités de façon responsable. Il a déjà appliqué différentes mesures en vue d'améliorer le rendement opérationnel, en assurant notamment la mise en œuvre rapide et réussie de celles relatives à l'efficacité et à la surveillance de projets annoncées lors des résultats du T1.

Le conseil d'administration a demandé à M. Edwards de procéder rapidement à une revue de la direction stratégique de l'entreprise et d'élaborer un plan pour assurer le succès durable de l'entreprise. Ce plan vise à réduire les risques, à simplifier notre modèle d'affaires, et à générer des revenus et flux de trésorerie constants. Pour ce faire, il rencontrera aussi au cours des 60 prochains jours les principales parties prenantes pour avoir leurs points de vue et renforcer les relations.

« Le conseil tient à remercier Ian d'accepter ce rôle à ce moment important pour SNC-Lavalin, a déclaré l'honorable Kevin Lynch, président du conseil d'administration de SNC-Lavalin. Sa feuille de route depuis son arrivée chez SNC-Lavalin est impressionnante. Nous sommes persuadés qu'il sera le moteur d'une nouvelle orientation stratégique, et nous attendons avec intérêt les premiers résultats qui généreront des flux de trésorerie positifs et solides, une plus grande stabilité des revenus, et un avantage concurrentiel aux actionnaires. »

« L'entreprise a grandement tiré parti du leadership de Neil au cours des quatre dernières années : son engagement à l'égard de l'entreprise, l'élaboration d'un régime d'éthique et de conformité de calibre mondial, son rôle de premier plan dans l'importante acquisition d'Atkins, le renouvellement de l'équipe de direction, tout en assurant un carnet de commandes bien garni. Ces réalisations ont été essentielles pour SNC-Lavalin. Nous lui offrons nos meilleurs voeux et une heureuse retraite », a ajouté M. Lynch.

M. Edwards compte plus de 30 ans d'expérience dans la réalisation de projets complexes d'infrastructures et d'exploitation des ressources en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. Avant de se joindre à SNC-Lavalin en 2014, il a passé six années comme cadre supérieur au sein du groupe Leighton où il a accédé au poste de directeur général, Leighton Asia, India and Offshore, se retrouvant ainsi à la tête d'une entreprise diversifiée de 20 000 employés à pied d'œuvre dans 14 pays dans les secteurs des infrastructures, de la gestion de projets et de l'exploitation des ressources. M. Edwards est titulaire d'un Higher National Certificate et d'un Ordinary National Certificate en génie civil de l'Université Lancashire, au Royaume-Uni. Il est également un membre agréé du Chartered Institute of Building, de l'Institute of Building et un membre de l'Institution of Civil Engineers et de la Hong Kong Institution of Engineers.

« J'ai hâte de développer une nouvelle stratégie qui permettra de favoriser une croissance durable avec des revenus et flux de trésorerie constants, et d'ainsi créer de la valeur à long terme pour les actionnaires, a déclaré Ian L. Edwards. SNC-Lavalin compte plus de 100 ans d'excellence en ingénierie, nous devrions être fiers de nos réalisations en conception et en ingénierie à travers le monde. »

« Nous avons accompli beaucoup à SNC-Lavalin au cours des cinq dernières années, et je quitte une entreprise de plus grande taille, plus diversifiée, plus internationale que celle que j'ai connue à mon arrivée, et qui a profondément intégré une approche en matière d'éthique reconnue mondialement, a indiqué Neil Bruce. Je me réjouis à l'idée que Ian ait accepté de faire progresser l'entreprise. Sa connaissance approfondie et son expertise de l'industrie, ainsi que ses compétences en leadership sont de bon augure pour la suite des choses. Je tiens à remercier tous les employés qui forment une équipe exceptionnelle, parmi les meilleures de l'industrie, et je leur souhaite à toutes et à tous, le meilleur des succès. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. La vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. À partir de bureaux situés dans le monde entier, nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire, de l'énergie propre et des ressources. www.snclavalin.com

