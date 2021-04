MONTRÉAL, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin Inc. (TSX: SNC) annonce que le Groupe de la Banque mondiale a accordé une levée anticipée de toutes les sanctions imposées en 2013 pour une période de 10 ans. Cette décision, prise à la suite d'un processus d'évaluation et de suivi rigoureux effectué par les autorités de la Banque mondiale et le contrôleur indépendant, confirme que SNC-Lavalin a répondu à toutes les conditions de l'accord de règlement. L'entreprise et ses filiales pourront désormais soumissionner, remporter et réaliser des travaux sur des projets financés par la Banque mondiale ou par la Banque africaine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement et la Banque interaméricaine de développement.

« Depuis 2012, SNC-Lavalin a fait ses devoirs. Sur une période de près de 10 ans, notre évolution a pris la forme d'une réflexion honnête, d'un travail acharné et d'un engagement soutenu par et envers tous nos employés menant à l'intégration de pratiques exemplaires en matière d'intégrité », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. « Devant l'ampleur des défis collectifs à relever pour relancer l'économie mondiale de manière durable, SNC-Lavalin continuera à mettre l'expertise et le talent de ses équipes au service des collectivités afin qu'elles demeurent à l'avant-garde des changements sociétaux. Nous ne laisserons plus des événements d'hier définir ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous entendons réaliser demain. »

Un programme d'intégrité de calibre mondial

Le programme d'intégrité de SNC-Lavalin vise à prévenir, détecter et agir pour contrer les risques d'actes répréhensibles. Il s'aligne sur les principes d'organismes internationaux tels que Transparency International, l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Pacte mondial des Nations Unies, la Banque mondiale, ainsi que du U.S. Department of Justice Resource Guide to the U.S Foreign Corrupt Practices Act.

Depuis 2012, SNC-Lavalin a pris des mesures importantes et mis en œuvre de nouveaux processus, notamment :

La nomination d'un chef de l'intégrité qui relève directement du conseil d'administration et du chef du contentieux, sur le plan opérationnel (2013) ;

Le renouvellement des membres de l'équipe de direction et du conseil d'administration (depuis 2012) ;

La certification annuelle obligatoire des employés au Code de conduite en plus de formations supplémentaires ciblées et obligatoires liées à l'intégrité afin de garantir la compréhension du programme (depuis 2012) ;

Une équipe d'enquête de conformité, distincte de la fonction d'audit interne, pour toute allégation d'infraction par des employés, anciens employés, partenaires, fournisseurs et sous-traitants (2013) ;

Des contrôles d'intégrité obligatoires pour tous les tiers (2014) ;

Un Code de conduite des fournisseurs et des tiers (2017) ;

conduite des fournisseurs et des tiers (2017) ; L'inclusion de l'intégrité dans l'évaluation globale des employés ayant droit au régime incitatif annuel (2014) ;

Une ligne de signalement opérée par un fournisseur de services indépendant permettant de signaler des préoccupations en matière d'intégrité de façon anonyme et confidentielle (depuis 2012) ;

La publication de politiques et de processus rigoureux sur des sujets comme la lutte contre la corruption et les pots-de-vin, l'antitrust et la concurrence, les paiements de facilitation, les conflits d'intérêts, les formations en matière de conformité et les évaluations des risques liés à l'intégrité (depuis 2013).

« Depuis 2012, la direction et les milliers d'employés de SNC-Lavalin dans le monde entier ont été les premiers acteurs des nombreux changements intégrés. Une forte culture d'intégrité s'est établie grâce à l'engagement de tous à des valeurs communes, à la mise en place de contrôles internes rigoureux pour assurer la conformité et à l'application de mesures correctrices », a indiqué Dr Hentie Dirker, chef de l'intégrité, SNC-Lavalin. « Grâce à ce parcours, nous avons maintenant un programme d'intégrité robuste et demeurons à l'affût des dernières tendances dans le domaine pour en assurer l'amélioration continue. »

Un programme d'intégrité reconnu par des tiers indépendants

En plus de la levée anticipée des sanctions imposées par la Banque mondiale, l'Institut Ethisphere, chef de file mondial en matière de définition et de rehaussement des normes de pratiques éthiques dans les affaires, a également annoncé en janvier 2021 que SNC-Lavalin avait obtenu la reconnaissance convoitée de Compliance Leader Verification pour 2021-2022, après l'avoir obtenue une première fois en 2019-2020.

Fin de l'entente administrative : signée en décembre 2015 avec Services publics et Approvisionnements Canada dans le cadre du nouveau régime d'intégrité, l'entente administrative a permis à SNC-Lavalin de continuer de conclure des contrats avec le gouvernement du Canada ou de l'approvisionner. Un contrôleur indépendant a été nommé pour veiller à ce que l'entreprise se conforme aux conditions de l'entente, ce qu'elle a fait. Depuis décembre 2020, SNC-Lavalin n'est plus soumise à cette entente administrative.

Poursuite de la collaboration avec le contrôleur indépendant : en vertu du règlement des accusations de 2019 en lien avec des activités datant d'il y a 10 à 20 ans, SNC-Lavalin poursuit sa collaboration avec un contrôleur indépendant chargé de faire rapport sur le programme d'intégrité de l'entreprise jusqu'en décembre 2022. Un sommaire de chaque rapport est publié sur le site internet de SNC-Lavalin et chaque recommandation fait l'objet d'une attention particulière dans le but d'optimiser le programme d'intégrité déjà établi.

