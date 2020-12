SNC-Lavalin annonce avoir conclu la vente de son secteur Ressources en Afrique du Sud

MONTRÉAL, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'entente prévue concernant la vente du secteur Ressources en Afrique du Sud à la direction régionale. Cette vente s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à devenir une entreprise de services professionnels et de gestion de projet de premier plan et à générer des bénéfices et des flux de trésorerie constants.

Le secteur Ressources en Afrique du Sud, qui compte environ 1 800 employés, fournit principalement des services de construction et d'entretien de sites. La vente et le retrait de ce secteur d'activité s'inscrivent dans la stratégie de SNC-Lavalin consistant à se concentrer sur les services d'ingénierie. Ils font suite à la fermeture en mars de Valerus, une installation de production et de transformation de pétrole et de gaz non essentielle, de marché intermédiaire et située à Houston, et à la cession en septembre des opérations relatives aux engrais en Europe.

« Depuis l'annonce, en juillet, de la restructuration de notre secteur Ressources en un secteur offrant exclusivement des services, nous avons réalisé de grands progrès. La clôture de cette vente est l'un de ces progrès, tout comme le rajustement continu des frais généraux et, surtout, l'obtention de nouveaux contrats de service, tels que le nouvel accord-cadre conclu avec BP annoncé en septembre, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction du Groupe SNC-Lavalin inc. De façon plus générale, les services d'ingénierie ont obtenu de bons résultats tout au long de l'année 2020, et c'est dans ce secteur d'activités que réside notre avenir. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

