SNC-Lavalin a obtenu une prolongation de contrat de cinq ans pour son rôle d'architecte-ingénieur pour les bâtiments, les services et l'infrastructure du projet ITER

MONTRÉAL, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'entité Atkins de SNC-Lavalin (TSX: SNC) a obtenu une prolongation de cinq ans de son rôle d'architecte-ingénieur pour ITER, le projet international d'énergie de fusion nucléaire. Ce rôle consiste à assurer la supervision de la conception et de la construction de tous les bâtiments, les services et les infrastructures du site, en construction dans le sud de la France. Ce contrat relève de SNCL Services d'ingénierie, la pierre angulaire de notre stratégie visant à accroître la croissance et la durabilité.

Atkins fait partie du consortium Engage, composé des groupes français Assystem et Egis ainsi que du groupe espagnol Empresarios Agrupados, qui continuera à travailler sur le projet jusqu'en 2025. Les entreprises travailleront à la conception, la supervision de la construction et la coordination/intégration des 39 bâtiments et services (y compris le système CVC, les alimentations électriques, la construction et l'ingénierie, la sécurité incendie et la manutention mécanique) ainsi que sur l'infrastructure du site (routes, réseaux, galeries) - le tout dans le champ d'application de Fusion for Energy (F4E), l'organisation de l'Union européenne qui gère la contribution de l'Europe au projet ITER.

« Nous sommes honorés de continuer à contribuer de façon importante à l'un des projets d'énergie durable et sans carbone les plus ambitieux au monde, a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. Ce renouvellement de contrat démontre la confiance de notre client envers nos capacités éprouvées dans le cadre du projet. Trente-cinq pays collaborent au projet ITER pour construire le plus grand tokamak au monde, un dispositif de fusion magnétique conçu pour prouver la faisabilité de la fusion en tant que source d'énergie à grande échelle et exempte de carbone, fondée sur le même principe d'alimentation de notre soleil et nos étoiles. »

« À titre de membre du consortium Engage, Atkins travaille depuis 10 ans sur le projet ITER, a déclaré Christophe Junillon, directeur de marché, Nouvelle construction nucléaire, Atkins. La prolongation de cinq ans et le renouvellement du contrat de F4E témoignent du travail assidu et de la collaboration des équipes qui participent à ce projet réellement novateur, et nous sommes ravis de poursuivre notre rôle important. »

Le projet ITER représente la plus grande expérience au monde dans le domaine de l'énergie de fusion, réunissant 35 pays cherchant à découvrir son potentiel en tant que source d'énergie sûre, illimitée et respectueuse de l'environnement. Pour plus d'informations sur le projet ITER, visitez le site https://www.iter.org/.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias : Daniela Pizzuto, Directrice, Communications externes, 514-393-8000, poste 54772, [email protected]; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]

Liens connexes

www.snclavalin.com