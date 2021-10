MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, s'est vu octroyer un contrat visant la prestation de services-conseils en ingénierie générale pour le projet de corridor de transport de l'autoroute 45 du département des Transports du Texas (TxDOT), dans la région du centre-est du Texas. Le projet permettra d'améliorer la sécurité, d'accroître la mobilité des marchandises, de renforcer la capacité d'évacuation en cas d'ouragan et d'atténuer la congestion routière quotidienne et saisonnière en ajoutant des voies principales, en améliorant le fonctionnement des échangeurs existants et en améliorant les normes de sécurité le long d'un segment du corridor qui s'étend sur 90,4 milles.

« Notre capacité à déployer des capacités mondiales à l'échelle locale et à fournir des services uniques couvrant tout le cycle de vie d'un actif nous permet de mieux comprendre les besoins de nos clients et de combiner l'ingénierie traditionnelle aux nouvelles technologies de manière à offrir des réseaux de transport sécuritaires, fiables et axés sur le client », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

Dans le cadre de ce contrat de sept ans, SNC-Lavalin agira à titre d'expert-conseil en ingénierie générale auprès du TxDOT. L'entreprise supervisera huit sociétés d'ingénierie de la production, préparera des schémas, des documents portant sur l'environnement et jusqu'à 15 lots comprenant des plans, des exigences et des estimations. L'équipe s'efforcera également de réduire au minimum les retards et d'assurer l'efficacité de l'échéancier.

« Le corridor de l'autoroute 45 est un élément essentiel d'un réseau qui assure le transport d'énormes volumes de marchandises, soutenant l'économie du Texas et le commerce international. C'est pourquoi la mobilité est essentielle, a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord. Notre équipe comprend clairement les objectifs de ce projet, et, en instaurant une culture de rendement, nous mettrons à profit notre leadership et notre expertise pour aider TxDOT à fournir une infrastructure de transport sécuritaire et durable. »

L'autoroute 45 relie les régions de Houston-Galveston et de Dallas-Fort Worth, qui sont parmi les plus grandes régions métropolitaines du pays, et les deux plus importantes de l'État. Le corridor offre un accès principal pour le transport de marchandises entre les deux marchés, y compris les ports de mer essentiels de Houston et de Galveston et les grands ports intérieurs de Dallas et de Fort Worth. On y a récemment observé des activités de camionnage autonome du secteur privé. La configuration améliorée de ce projet devrait rendre le corridor encore plus attrayant pour le transport de marchandises de pointe.

