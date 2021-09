MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a été nommée pour réaliser l'installation d'essai d'équipement de signalisation la plus avancée du Royaume-Uni, laquelle permettra la modernisation sécuritaire et efficace des chemins de fer à l'aide de la technologie de nouvelle génération.

« SNC-Lavalin est fière de travailler avec les propriétaires d'actifs pour entretenir et moderniser une infrastructure nationale essentielle à la croissance économique et à la vie quotidienne », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. « Ce contrat s'inscrit dans notre stratégie visant à continuer de faire croître nos Services d'ingénierie, car notre savoir-faire en matière de transport nous permet de répondre aux besoins croissants de nos clients. Nous nous réjouissons à l'idée de jouer notre rôle dans la transformation des chemins de fer du Royaume-Uni, qui ont une histoire riche et unique. »

Dans le cadre de l'accord de dix ans conclu avec Network Rail, propriétaire et exploitant ferroviaire du Royaume-Uni, SNC-Lavalin - en partenariat avec Multitel, chef de file mondial en matière d'équipement du système européen de contrôle des trains (ETCS) - concevra, réalisera et exploitera le laboratoire national de vérification, de validation et d'intégration des essais d'ETCS, qui aidera à diriger le déploiement d'ETCS et du système européen de gestion du trafic ferroviaire dans l'ensemble du réseau ferroviaire.

« Cette nouvelle installation représente une étape importante dans la transformation du réseau ferroviaire du Royaume-Uni qui permet d'accorder la priorité aux voyageurs grâce à l'introduction d'une technologie de pointe qui accroît la ponctualité, la fiabilité, la capacité et la sécurité », a déclaré Philip Hoare, président, Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin. « Nous travaillons maintenant en étroite collaboration avec Network Rail et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pour aider à tirer parti des avantages importants de la technologie de signalisation numérique de nouvelle génération. »

Le laboratoire national de vérification, de validation et d'intégration des essais d'ETCS, qui est actuellement installé au Centre d'intégration de la signalisation de SNC-Lavalin dans le sud-est de l'Angleterre, sera la seule installation du Royaume-Uni capable de mettre à l'essai l'équipement d'ETCS, la cybersécurité et l'intégration indépendante de l'équipement de plusieurs fournisseurs afin de démontrer la conformité aux normes et approbations du Royaume-Uni. Il sera pleinement opérationnel d'ici février 2022.

SNC-Lavalin est le chef de file de l'intégration des systèmes de signalisation et de consultation d'ETCS au Royaume-Uni. Elle est également le partenaire de l'intégration des systèmes ferroviaires lié au programme numérique pour la East Coast, une initiative intersectorielle qui contribuera à transformer le rendement de la East Coast Main Line est du Royaume-Uni.

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de trois secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures et de l'énergie nucléaire, appuyés par Capital. Gens déterminés. Résultats déterminants. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin.

