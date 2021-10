MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a été nommé par la Geospatial Commission du gouvernement du Royaume-Uni pour participer à la création d'une carte numérique de la canalisation et de câbles souterrains qui révolutionnera la construction et le développement dans tout le pays. En collaborant avec l'agence de cartographie britannique Ordnance Survey et le leader mondial de la gestion des données géospatiales 1Spatial, l'entreprise Atkins de SNC-Lavalin réalisera la phase d'élaboration du projet visant à créer une plateforme géospatiale novatrice permettant d'accéder à toutes les données sur les actifs souterrains du pays. La carte permettra de faire face à la perte annuelle de 2,4 milliards de livres sterling de valeur pour l'économie du pays découlant de bris accidentels d'installations de services publics.

« Ce contrat nous permettra de mettre à profit nos techniques et nos capacités d'innovation numérique de pointe qui nous donnent des occasions uniques d'offrir de la valeur à nos clients, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nous continuerons de déployer nos capacités mondiales à l'échelle locale afin de répondre aux besoins des clients dans le secteur et d'innover des approches axées sur les données pour transformer la façon dont les projets sont réalisés. »

Le National Underground Asset Register s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement britannique pour reconstruire en mieux et de manière plus écologique et accélérer la réalisation de projets d'habitation et d'infrastructures, de la conception à la construction. Un accès rapide et sécurisé à des données permettra aux entreprises de services publics et aux autorités locales d'économiser temps et argent, d'accroître l'efficacité de la construction et du développement de projets, de réduire les perturbations et d'améliorer la sécurité des travailleurs.

« En exploitant la technologie pour permettre un partage de données, nous pouvons transformer la façon dont nous réalisons des projets d'infrastructure grâce à des améliorations en matière de sécurité, de certitude et d'efficacité, a expliqué Philip Hoare, président d'Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin. Nous avons hâte de collaborer avec la Geospatial Commission et nos partenaires pour élaborer le National Underground Asset Register. C'est un projet vraiment stimulant et transformateur pour le secteur des infrastructures. »

La carte numérique - qui sera élaborée au cours des trois prochaines années, en commençant par le nord-est de l'Angleterre, le pays de Galles et Londres - s'ajoute au portefeuille de solutions de planification numériques de SNC-Lavalin, qui comprend le London Planning Datahub, un service de données de planification en temps réel accessible au public.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux dans le monde entier et dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, technologie et données afin de concevoir, de réaliser et d'exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à snclavalin.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias: Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes, 514-393-8000, poste 56127, [email protected]; Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]

Liens connexes

www.snclavalin.com